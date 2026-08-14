Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
A XeitosaDerribo silos puerto de VigoVertidos fecales ríaCampeón de Europa a los 75Césped BalaídosMuere Víctor Coyote
instagramlinkedin

Propuesta en plena naturaleza

Organizan en Vigo un plan solidario para disfrutar de la magia y las estrellas en familia

La ONG Aulas Abiertas anima a la población a asistir a la actividad en el parque forestal de O Vixiador

Una fotografía del cielo en la que se distingue una perseida.

Una fotografía del cielo en la que se distingue una perseida.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Borja Melchor

Vigo

El parque forestal de O Vixiador, en Vigo, acogerá el próximo sábado 5 de septiembre una noche dedicada a la magia y la astronomía, una propuesta pensada para disfrutar en familia al aire libre. La actividad, organizada por la ONG Aulas Abiertas en colaboración con la Agrupación Astronómica Rías Baixas y el mago Iago Saavedra, comenzará a partir de las 19.00 horas y combinará observación del cielo y entretenimiento.

La iniciativa permitirá a los asistentes acercarse a la astronomía de una forma divulgativa y amena en un entorno especialmente apropiado para contemplar el firmamento. La jornada estará acompañada por la actuación del mago Iago Saavedra, que incorporará el componente de magia a una actividad concebida para públicos de diferentes edades y que busca convertir la noche en una experiencia de ocio compartido.

Para participar, Aulas Abiertas pide un donativo de 10 euros por persona. Los asistentes recibirán una mochila, un bocadillo, fruta y agua. Los niños de hasta tres años podrán disfrutar de esta actividad gratuitamente. De este modo, la propuesta está planteada para facilitar la asistencia de familias con niños y ofrecer una alternativa de ocio diferente durante la tarde y la noche del sábado.

Noticias relacionadas y más

Las plazas son limitadas y es necesario realizar una reserva previa para participar. Las personas interesadas pueden inscribirse o solicitar información a través de los teléfonos 654 164 477 y 606 189 999. La organización recomienda reservar con antelación para garantizar la plaza en una actividad que combina naturaleza, astronomía y magia en uno de los espacios forestales más privilegiados de Vigo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tres apagones tras una avería eléctrica dejan sin luz a miles de vecinos y negocios en el centro de Vigo
  2. Restaurantes y hoteles vigueses ya cuentan con una lista negra de clientes conflictivos
  3. Del hospital Álvaro Cunqueiro a Londres para estudiar a los atletas de gran corazón
  4. Muere un motorista de 47 años en Vigo al sufrir una salida de vía en una rotonda próxima a Peinador
  5. Rumbo directo a Vigo desde Irlanda: The Corrs deja 'sin aliento' a Castrelos
  6. Vigo es hostil para las autocaravanas: prohibido desplegarse en toda la ciudad
  7. Menores con adulto y permiso parental se quedaron fuera de la platea de Castrelos para ver a Abraham Mateo: «Sé que es la ley, pero...»
  8. Rebajan la pensión de 13.000 euros mensuales de una viguesa y sus hijos porque deben adaptarse al nuevo «nivel de vida»

Organizan en Vigo un plan solidario para disfrutar de la magia y las estrellas en familia

Organizan en Vigo un plan solidario para disfrutar de la magia y las estrellas en familia

El BNG exige a la Xunta que ponga fin al «caos» en el bus entre Vigo, el Val Miñor y el Baixo Miño

La Xunta aplica medidas en el área de Vigo por escasez severa de agua

La Xunta aplica medidas en el área de Vigo por escasez severa de agua

La Deputación aprueba el convenio para invertir 3 millones en la humanización de Doutor Carracido de Vigo

Vigo suma otra escala de lujo antes de cerrar su gran semana de cruceros

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

El Concello de Vigo retira parte de la escultura de «A Familia» por nuevos daños

El Concello de Vigo derribará la casa centenaria adquirida en abril para potenciar el paseo del Lagares

El Concello de Vigo derribará la casa centenaria adquirida en abril para potenciar el paseo del Lagares
Tracking Pixel Contents