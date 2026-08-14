Propuesta en plena naturaleza
Organizan en Vigo un plan solidario para disfrutar de la magia y las estrellas en familia
La ONG Aulas Abiertas anima a la población a asistir a la actividad en el parque forestal de O Vixiador
El parque forestal de O Vixiador, en Vigo, acogerá el próximo sábado 5 de septiembre una noche dedicada a la magia y la astronomía, una propuesta pensada para disfrutar en familia al aire libre. La actividad, organizada por la ONG Aulas Abiertas en colaboración con la Agrupación Astronómica Rías Baixas y el mago Iago Saavedra, comenzará a partir de las 19.00 horas y combinará observación del cielo y entretenimiento.
La iniciativa permitirá a los asistentes acercarse a la astronomía de una forma divulgativa y amena en un entorno especialmente apropiado para contemplar el firmamento. La jornada estará acompañada por la actuación del mago Iago Saavedra, que incorporará el componente de magia a una actividad concebida para públicos de diferentes edades y que busca convertir la noche en una experiencia de ocio compartido.
Para participar, Aulas Abiertas pide un donativo de 10 euros por persona. Los asistentes recibirán una mochila, un bocadillo, fruta y agua. Los niños de hasta tres años podrán disfrutar de esta actividad gratuitamente. De este modo, la propuesta está planteada para facilitar la asistencia de familias con niños y ofrecer una alternativa de ocio diferente durante la tarde y la noche del sábado.
Las plazas son limitadas y es necesario realizar una reserva previa para participar. Las personas interesadas pueden inscribirse o solicitar información a través de los teléfonos 654 164 477 y 606 189 999. La organización recomienda reservar con antelación para garantizar la plaza en una actividad que combina naturaleza, astronomía y magia en uno de los espacios forestales más privilegiados de Vigo.
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