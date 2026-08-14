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Las manos más virtuosas del Ciudad de Vigo

La décima edición celebró este viernes la gran final en el Mar de Vigo con la Orquesta Sinfónica de Galicia

Vigo. Jacky Zhang, Hyo-Eun Park, y Yang Gao, finalistas del X Concurso de Piano de Vigo.

Vigo. Jacky Zhang, Hyo-Eun Park, y Yang Gao, finalistas del X Concurso de Piano de Vigo. / Jose Lores / FDV

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R. V.

El nivel de ejecución técnica de los tres pianistas que han alcanzado la gran final de la décima edición del Concurso de Piano Ciudad de Vigo es muy alto. Nadie lo duda, después de superar a otros 397 aspirantes. No es lo que este viernes juzgó el jurado en el Auditorio Mar de Vigo. Llegados a este punto, lo que importa es lo que transmiten.

La coreana Hyo- Eun Park, el chino Yang Gao y el inglés Jacky Zhang, una vez más, se lo pusieron complicado al tribunal. La primera interpretó el «Concierto para piano número 4» de  Ludwig van Beethoven. El segundo se propuso el reto de tocar el segundo de Serguéi Prokófiev. El tercero apostó por Rajmaninoff.

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Lucieron sobre el escenario acompañados por la Orquesta Sinfónica de Galicia, dirigida por José Trigueros, su batuta asociado.

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