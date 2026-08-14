El gobierno de Vigo defiende las guardias extraordinarias de los bomberos y acusa al PP de «mentir» sobre el servicio

El gobierno local de Vigo ha salido este viernes al paso de las críticas del Partido Popular sobre la situación del cuerpo municipal de bomberos y ha defendido que las guardias extraordinarias forman parte de una medida de refuerzo voluntaria destinada a garantizar la capacidad operativa del servicio cuando sea necesario. El Concello sostiene que estas guardias cuentan con los correspondientes informes favorables en materia de riesgos laborales y subraya que «non se trata de substituír a planificación do cadro de persoal, senón de reforzar a capacidade de resposta nun servizo de emerxencias no que o tempo de resposta é clave nas súas intervencións».

El ejecutivo municipal asegura además que se están incorporando nuevos profesionales y que Vigo alcanzará en otoño «o maior cadro de persoal de bombeiros da súa historia». Según explica, la planificación combina un aumento estructural de la plantilla con refuerzos voluntarios para disponer del mayor número posible de efectivos cuando las necesidades del servicio así lo requieran. El gobierno vigués también rechaza las cifras manejadas por el PP y afirma que «os datos aos que fai referencia o Partido Popular non son correctos». En concreto, señala que las ofertas de empleo están actualizadas hasta 2022 incluido y que las plazas correspondientes a la oferta de 2025 se encuentran cubiertas interinamente y en fase de formación.

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Respecto a los mínimos de personal por turno, el Concello sostiene que los acuerdos municipales se ajustan a la jurisprudencia y acusa al Partido Popular de recurrir a la «calumnia». «O PP volve dar mostra de que a súa forma de facer política é a calumnia ao que pon de releve que esta cidade sexa un modelo a seguir en toda España», afirma el gobierno local. El ejecutivo municipal concluye que trabaja «por e para a prevención de forma responsable» y asegura que sus decisiones se adoptan ajustándose a la legalidad vigente.