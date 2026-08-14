'Fuimos felices' en Castrelos con Viva Suecia

«Nuestros conciertos son una sorpresa en sí, siempre pasa algo especial», adelantaba a FARO Jess Fabric, bajista de Viva Suecia, antes de la esperada cita de este viernes en el auditorio de Castrelos. La noche pronto confirmó las palabras de Fabric. En el emblemático escenario de Vigo se respiraba un ambiente de expectación, con un público que se mostró dispuesto a cantar a pleno pulmón las canciones de la banda murciana desde el primer minuto.

El entusiasmo no era menor. Viva Suecia llegaba a Castrelos después de que las entradas para la platea se agotasen rápidamente en los primeros turnos. El alcalde de la ciudad olívica, Abel Caballero, siguió la línea del bajista asegurando que iba a ser «un concierto excepcional». El regidor ya había explicado meses atrás que la actuación respondía a las «miles de peticiones» recibidas para que el espectáculo vivido se convirtiese finalmente en una realidad.

«¿Cuándo fue la última vez que yo vi a Viva Suecia? En la celebración del Campeonato del Mundo de Fútbol», añadió Caballero, mostrando su disposición a no rendirse para que el próximo evento se celebre en Vigo. «Ya sabéis, en el año 2030, el Campeonato del Mundo de Fútbol va a ser en Balaídos», proclamó entre aplausos.

Viva Suecia pone a saltar a Castrelos. / Jose Lores

El grupo se subió al escenario justo en hora, a las diez de la noche como estaba previsto, con Rafa Val al frente como vocalista principal, Jess Fabric al bajo, Alberto Cantúa a la guitarra y Fernando Campillo a la batería. Abrieron el show con el tema Dolor y gloria, al que le siguieron sin mucho preámbulo La orilla y A dónde ir. Tres canciones para poner en marcha un concierto que abarcó las composiciones más recientes del último disco de la formación, Hecho en Tiempos de Paz, sin dejar de hacer un repaso por el resto de su discografía.

Entre medias, Val saludó a su afición, a quien se dirigió con unas palabras en gallego. Los músicos se mostraron ilusionados por actuar en el recinto al aire libre y esa ilusión se transmitió al público. Continuaron con Fuimos felices aquí, otro de los temas que respondió muy bien en directo. Era una de las grandes apuestas de la banda de su disco más reciente, y no se equivocó.

El encuentro también dejó espacio para interpretar algunas de las colaboraciones, como Lo siento, con Dani Fernández; Tú y yo contra los demás, junto a Hoonine; Melancolía, que cuenta con la voz de Samuraï; o Hablar de nada, con Valeria Castro.

Viva Suecia pone a saltar a Castrelos. / Jose Lores / FDV

Como era de esperar, tampoco fallaron los clásicos y temas ya asentados entre los seguidores, que respondieron a todo volumen convirtiendo algunas canciones en interpretaciones compartidas entre escenario y gradas. Ejemplo de ello fueron Bien por ti, Justo cuando el mundo apriete o Lo que te mereces.

La recta final

Viva Suecia aceleró la recta final con No hemos aprendido nada, un tema en el que también se volcó el público. Casi tocando la despedida de la cita musical, llegó el momento de El Bien, que reivindica que «no hay que hacer caso a lo que dice absolutamente nadie». «Cada uno vivimos nuestra vida y tenemos una versión de los hechos», recuerda Jess Fabric. Para esta composición tan especial, los cuatro músicos aparecieron en escena vestidos con camisetas del Celta. «Viva el Celta. Esta noite somos celestes, imos de festa rachada!», exclamaron.

El adiós definitivo, tras subir los decibelios del recinto vigués con Amar el conflicto, llegó con Mala prensa, una última canción escogida para abandonar el recinto dejando a los allí presentes con todavía más ganas de cantar. El tema es uno de los más recientes, el primero de su último disco de estudio lanzado hasta la fecha, dando lugar a un cierre muy actual. El grupo murciano se despidió así de un concierto bastante reclamado, marcando Castrelos como un gran escenario más dentro de los muchos que últimamente pisan.