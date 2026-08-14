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La Deputación aprueba el convenio para invertir 3 millones en la humanización de Doutor Carracido de Vigo

La institución provincial financiará cerca del 70% de las obras, con una aportación de casi 2,2 millones de euros

Luis López, presidente de la Diputación de Pontevedra.

Luis López, presidente de la Diputación de Pontevedra. / FdV

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R. V.

Vigo

La Deputación de Pontevedra ha aprobado el convenio de colaboración con el Concello de Vigo para ejecutar la humanización de la calle Doutor Carracido, en el barrio de Lavadores, una actuación que supondrá una inversión superior a los 3 millones de euros. La institución provincial aportará cerca de 2,2 millones, alrededor del 70% del presupuesto total de las obras. El presidente de la Deputación, Luis López, anunció este viernes el visto bueno de la Xunta de Goberno al acuerdo, después de que los técnicos provinciales remitieran hace unas semanas al Concello la revisión del proyecto.

La actuación busca transformar Doutor Carracido en un espacio más accesible, cómodo y seguro para los vecinos. Los trabajos contemplan la ampliación y renovación de las aceras, el asfaltado integral de la calzada, la instalación de nuevo mobiliario urbano y la renovación de las infraestructuras subterráneas.

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El proyecto también incluye mejoras en la iluminación y actuaciones para revalorizar el espacio público. Una vez adjudicadas, las obras tendrán un plazo de ejecución de doce meses. López destacó que la actuación constituye «una muestra más del compromiso absoluto que tiene esta Deputación con Vigo» y cifró en más de 56 millones de euros las inversiones y actuaciones de la institución provincial en la ciudad.

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