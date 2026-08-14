El Concello de Vigo derribará la casa centenaria adquirida en abril para potenciar el paseo del Lagares

El Concello de Vigo sigue dando pasos para potenciar el contorno del río Lagares. En este caso, en la parroquia de Lavadores, donde está previsto el derribo de una casa de casi 100 años adquirida hace aproximadamente tres meses y medio. Y es que la Xerencia Municipal de Urbanismo ha licitado por casi 21.000 euros las obras para remover completamente la edificación situada en la rúa Severino Cobas número 69, comprada en hace tres meses y medio por 101.090 euros.

El pliego especifica que el encargo incluye tanto el derribo como la construcción de un pavimento de jabre (tierra arenosa) en todo el espacio que ocupa la edificación, que tiene forma rectangular y consta de dos construcciones en fila con planta baja y un primer piso, además de varios galpones adosados. En total tiene una superficie construida de 227 metros cuadrados, con 80 m² por planta y otros 67 m² de las construcciones auxiliares y el texto avisa de la existencia de materiales con presencia de fibras de amianto.

El edificio data de 1930 y está construido sobre una parcela con calificación de suelo rústico de protección de aguas. Para hacerse con él fue necesario resolver primero un contrato de alquiler que se había firmado en abril de 2019, recurriendo los inquilinos la decisión ante la Audiencia Provincial de Pontevedra. Finalmente fueron reubicados a través de las gestiones del servicio de intermediación y acompañamiento social contratado a la empresa Provivienda.

Tras ello, el Concello tomó la determinación de retomar el procedimiento incoado en febrero de 2025, una vez que la propietaria del inmueble aceptó expresamente la tasación realizada de algo más de 100.000 euros, y se formalizó la operación.

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Los insteresados en este contrato menor tendrán de plazo hasta el 24 de agosto.