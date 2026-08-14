El BNG exige a la Xunta que ponga fin al «caos» en el bus entre Vigo, el Val Miñor y el Baixo Miño

El BNG de Vigo ha exigido este viernes a la Xunta de Galicia que actúe de forma inmediata para poner fin al «caos» que, a su juicio, afecta al servicio de autobús que conecta la ciudad con el Val Miñor y el Baixo Miño. La formación sostiene que las cancelaciones, los retrasos y los problemas de capacidad que sufren los usuarios no son incidencias puntuales, sino una situación continuada. El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, realizó estas declaraciones coincidiendo con la segunda jornada de huelga de los trabajadores de Lugove-Subus, que volvieron a concentrarse en la estación de autobuses de Vigo para reclamar mejoras laborales y un servicio seguro y de calidad. Igrexas trasladó el apoyo de su formación a la plantilla.

«O que se está a vivir non é un problema puntual, senón o resultado directo do abandono e da inacción do Goberno galego do Partido Popular», denunció el portavoz nacionalista. El BNG señala entre los principales problemas las cancelaciones sin aviso, los retrasos constantes, los autobuses abarrotados, la falta de personal, las averías y las deficiencias organizativas.

La formación recuerda además que la Xunta rescindió el contrato del servicio y que este se encuentra actualmente en situación de prórroga mientras la nueva contratación acumula retrasos. Para el BNG, esta circunstancia demuestra una falta de control y de capacidad de respuesta por parte de la Administración autonómica. «A Xunta ten que deixar de mirar para outro lado e exercer as súas responsabilidades. É a administración titular dun servizo público esencial e ten que garantir que se cumpra o contrato, que se respecten os dereitos laborais e que a cidadanía reciba un transporte digno», afirmó Igrexas.

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El portavoz concluyó reclamando al Gobierno gallego que escuche tanto a los trabajadores como a los usuarios y adopte medidas para garantizar el cumplimiento de las condiciones del servicio. «A Xunta ten que deixar de ser cómplice de empresas piratas que non garanten a calidade no transporte nin respectan os dereitos laborais do seu persoal», advirtió.