El 75 aniversario de la hermandad de San Roque: «La romería está viva todo el año»

Ana Caride es la presidenta de la hermandad de San Roque. Desde hace 75 años, esta asociación se junta para dar vida a una romería centenaria. Sin rangos ni jerarquías que la hagan más dentro de la hermandad, Ana cuenta de qué forma organizan esta fiesta y todo lo que supone para ellos su celebración. Como ya es costumbre, en el Pazo de san Roque de Vigo se celebra la festividad los días 14, 15, 16 y 17 de agosto. Un puente en el que se invita a todo el mundo a participar y a disfrutar de la celebración y del progama preparado.

¿Cuándo se creó la hermandad? ¿Cuál era su objetivo?

La hermandad se crea el 7 de septiembre de 1951. El objetivo que dice el acta es que eran un grupo de amigos que un poco para cuidar los valores, para cuidar la fiesta, para perpetuarla a lo largo de los años, crearon una hermandad, la Hermandad de Devotos de San Roque. Y este año cumple 75 años.

¿Cuál es su función?

La función principal es la organización de la romería de San Roque. Sí, tanto en todos los aspectos, tanto en el nivel lúdico principalmente, pero también colaboramos a nivel religioso.

¿Hay relevo generacional dentro de la hermandad?

No deja de haber gente que sí que tuvo, fueron sobrinos, nietos, de gente que estuvo. Gente un poco de la zona, con arraigo, con tradiciones, con valores un poco ligados a esta romería, porque si no sí que es difícil estar en algo en lo que no tengas arraigo porque esto te lleva mucho tiempo, tienes que dedicarle muchas horas y sin nada a cambio.

¿Cuántos son, aproximadamente?

Bueno, nosotros, lo que es la Junta, somos unas 12 personas, pero bueno, estos días que trabajamos con los de la Junta y el voluntariado, llegamos a 30.

¿Cuál es la relación que tienen entre ustedes?

Pues yo creo que en estos momentos se puede decir que es una relación más ya casi de familia, la verdad. Creo que esto nos une mucho, es mucho trabajo, desinteresado, y cada uno, bueno, nos vamos organizando. Yo creo que la relación cuando estás aquí pues llega a ser una relación tan intensa, ¿sabes?, de lo que vives aquí esos días y los días anteriores.

¿San Roque es lo que organizan principalmente o hacen más festividades?

No, no hacemos más festividades, aunque sí que nos han pedido de hacer más cosas. Pero bueno, nosotros no dejamos de estar en una finca que no es propiedad nuestra, es propiedad de la Fundación, entonces para cualquier evento o circunstancia tenemos que pedir permiso

¿Con cuánta antelación suelen preparar San Roque?

Nosotros el 18 recogemos, pero a lo mejor el 1 de septiembre estamos ya contratando los grupos para el año siguiente. De hecho, este año se cierra con la programación del que viene. Descansas unos meses, pero a partir de la primavera ya empiezas a organizar, con puestos, con contactos. La romería está viva todo el año.

¿Cómo gestionan la convivencia de la parte festiva y religiosa?

La gestionamos todos juntos. Santiago, que es nuestro párroco tenemos muy buena relación con él. Nos pide consejo y al revés. Programamos cosas juntos y bueno, vamos un poco de la mano. Nosotros lo que intentamos es eso, lo que decía antes, queremos formar un buen grupo, formar familia y al final las cosas salen bien por eso.

¿Cómo organizan la música de la romería?

Bueno, el tema de la música, pues tenemos opiniones muy variadas dentro del grupo. A veces nos asesoramos, vamos a otros festivales, vemos cosas que nos gustan y a partir de ahí tiramos. Por ejemplo, nos gustan mucho el Festival da Luz, de Boimorto. Vamos siempre, y nos inspiramos a través de él. También, la música que se crea en Vigo es muy importante para nosotros. A partir de ahí creamos el cartel. Normalmente, el día 14 es el de salida, y lo tenemos siempre con un grupo d ellos años 80. El 15 siempre lo enfocamos a grupos gallegos, grupos de nuestra ciudad, de Vigo, porque nos gusta darle ese aire de realmente de nuestra tierra y de nuestra ciudad que creemos que es lo importante y día 16 ya es más romería, grupos folk. Finalmente, el 17 es un día más del socio, del niño, más de despedida al final.

¿Qué significa San Roque para ustedes?

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Bueno, yo creo que para todos los que estamos aquí es una tradición. Si tú le dedicas tiempo a San Roque, si le dedicas tiempo a organizar este evento, es porque tienes un arraigo, un mínimo, una tradición de familia y un vínculo, porque si no, no lo harías.