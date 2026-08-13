Vigo es hostil para las autocaravanas: prohibido desplegarse en toda la ciudad

Vigo no es amigo de las autocaravanas, sin embargo, está repleto de ellas. En toda la ciudad no hay ningún punto en el que legalmente sus propietarios puedan desplegarse, cocinar o abrir las ventanas. Solo existe un parking, privado, con permiso para pernoctar una noche, pero sin aumentar el perímetro del vehículo. Es decir, lo mismo que en la calle, pero con opción a electricidad, agua y mayor seguridad.

La estampa veraniega en la ciudad es siempre la misma. Samil (estacionamiento especialmente prohibido), Bouzas, O Castro, O Vao o A Guía son zonas empleadas para parar con vistas privilegiadas, a riesgo de ser sancionados si ocupan más lugar que el que estrictamente supone el vehículo cerrado. Así lo explica José Antonio Rodríguez, propietario del único aparcamiento con licencia: «La gente confunde aparcar o pernoctar con acampar. En cualquier calle de Vigo donde no haya una prohibición expresa -como en Samil-, tú puedes estar dentro durmiendo, porque pagas tu impuesto de circulación y tu seguro. Lo que jamás puedes hacer es sobrepasar el perímetro: ni abrir ventanas proyectables, ni sacar mesas, ni colgar toallas», matiza Rodríguez, quien impulsó esta iniciativa ante la falta de alternativas en la zona.

Al ser el único espacio con licencia de la urbe, el perfil de cliente oscila entre el viajero estival en tránsito y el residente local. Durante la temporada alta predominan los turistas procedentes de Francia, Italia y diversos puntos de España (sobre todo Canarias), cuya estancia no suele superar la jornada completa que autoriza la Xunta de Galicia bajo la fórmula de «parking con derecho a pernocta en itinere». Esta restricción legal, sumada a las exigencias para obtener la categoría de área de acampada, impide habilitar zonas de recreo exterior incluso dentro del recinto. Pese a ello, la instalación actúa también como guardería para las casas rodantes de los vecinos del municipio y como enclave estratégico de paso: con los accesos al casco urbano colapsados para transportes de gran tonelaje, este punto responde a la demanda de plazas amplias, seguridad, recarga eléctrica y suministro de agua para quienes planean visitar el centro o embarcar hacia las Islas Cíes.

A diferencia de Vigo, otros municipios turísticos como Sanxenxo, Rianxo o Boiro sí regularon el sector a través de ordenanzas municipales de pago, ofreciendo áreas públicas con servicios de agua y luz a cambio de un precio público por jornada. En Vilagarcía el Área de Autocaravanas de Fexdega permite el acceso gratuito. Desde el Concello señalan que aquí no se contempla nada parecido.

Los campings tampoco son una opción. Según indican en Van&Fun, empresa de alquiler de autocaravanas en Vigo, no hay ninguno en el que entren estos vehículos por perímetro, además de que no existen muchas opciones en el municipio. A pesar de que la demanda de esta modalidad no deja de crecer, la carencia de espacios obliga a los usuarios a contratar el servicio en la localidad y desplazarse hacia ayuntamientos cercanos como Nigrán o Baiona, donde sí disponen de parcelas adaptadas.

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Además, explican que abrir recintos privados resulta complejo por los retrasos en las concesiones de licencias, como ocurrió con un proyecto en Samil el pasado año. Atribuyen el freno a la presión hotelera tradicional.