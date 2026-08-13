Tres «prodigios» del piano de China, Corea del Sur y Reino Unido se miden en el Mar de Vigo

«Lo que está pasando en Vigo es histórico». Es la frase que le han escuchado a uno de los seis miembros del jurado que han buscado a los mejores intérpretes de entre los 400 de 77 países que se presentaron a la décima edición del Concurso Internacional de Piano Ciudad de Vigo. Tras una intensa semana de audiciones con participantes de nivel «excepcional», ya tienen a los tres que pugnarán en la gran final. Son Jacky Xiaoyu Zhang, de Reino Unido, Hyo-Eun Park, de Corea del Sur, y Yang Gao, de China.

El jurado —formado por Pablo Galdo, Paul Lewis, Robert Levin, Maurício Vallina, Valerian Shikashvili y la legendaria Martha Argerich— se ha encontrado con serias dificultades en cada una de sus deliberaciones por el nivel de los participantes. De hecho, estaba previsto que seleccionaran a ocho para competir en la fase previa a la gran final y no consiguieron bajar de trece.

Así que Jezabel Argüelles Martínez, asistente de dirección y parte del equipo artístico del certamen, no duda en calificar de «prodigios» a los tres finalmente seleccionados para competir este viernes en el Auditorio Mar de Vigo, a partir de las 19.30 horas, acompañados de la Orquesta Sinfónica de Galicia, bajo la dirección de su director asociado, José Trigueros. «Son unos grandes finalistas, de un nivel fantástico», destaca Galdo, director del Ciudad de Vigo.

Los contendientes

En este certamen sin límites de edad, el más joven de los finalistas es Jacky Zhang, de 18 años. Tras ensayar este jueves con la Sinfónica de Galicia el concierto de Sergei Rachmaninoff con el que busca deslumbrar en la gran final, este londinense cuenta que descubrió el certamen Ciudad de Vigo en «una búsqueda por internet» y se presentó a él «para intentar ganar visibilidad y conseguir oportunidades de actuación».

Jacky Zhang / Cedida

Este estudiante del Royal College of Music, está especializado en Piano y Composición y continúa sus estudios de posgrado con el profesor Dmitri Alexeev. Atesora tres premios internacionales: el United Kingdom Piano Open de 2020, el Alkan de 2022 y el Cantú de Piano y Orquesta de 2023. «El ambiente» es lo que más le ha gustado del certamen vigués. «Es muy acogedor y la ciudad es bonita», añade. Realizar una gira de conciertos por toda España y tener la oportunidad de volver a tocar acompañado de una orquesta, es lo que más le atrae de alzarse con el primer puesto a este artista que también compone canciones y produce.

«El sonido de las gaviotas allá donde voy y la gente alegre y amable de Vigo me han hecho sonreír durante toda mi estancia aquí», confiesa Hyo-Eun Park, que es de Seúl y actualmente estudia en la Hochschule für Musik Freiburg, en Alemania. Con sus 31 años, es la mayor de los tres finalistas. Explica que «sentía cierto estancamiento como artista» y esperaba que participar en el concurso vigués le ayudara a «dar un paso adelante, superar ese bloqueo y avanzar en una nueva dirección».

Hyo-Eun Park. / Cedida

Lo que más ha disfrutado es ensayar con la Sinfónica de Galicia el concierto para piano número 4 de Beethoven que va a ofrecer este viernes. «Ha sido una experiencia fantástica poder colaborar con músicos tan extraordinarios», asegura una artista que ha actuado también como solista con la de Filarmónica de Helsinki, la Phoenix Symphony y la Filarmónica de Bucheon.

Fue de las pocas que optó por el repertorio clasicista, en una edición en la que ha estado más presente el virtuosismo romántico. Ya deslumbró en la semifinal con Beethoven, por su gran fidelidad y respeto a la partitura.

Ganar supondría para ella «un estímulo muy importante para seguir avanzando como artista y continuar afrontando nuevos retos». Ya obtuvo el segundo premio en los concursos internacionales de Épinal, en Francia, y de Bösendorfer, en Estados Unidos. Además, fue finalista en el de Maj Lind, en Finlandia.

Yang Gao. / Cedida

El pekinés, Yang Gao, de 22 años, completa el podio. Explica que acaba de graduarse en Juilliard (Nueva York) y este otoño comienza sus estudios en Curtis (Filadelfia). «La principal razó» por la que participa en el concurso vigués es «por la oportunidad de tocar ante un jurado formado por pianistas de gran prestigio internacional». «Eso me aporta una motivación y una ilusión adicionales». El segundo motivo «es el gran nivel de los ganadores de ediciones anteriores». «Muchos de ellos se han convertido en artistas destacados de esta generación», apostilla.

Ha tocado con orquesta en varias ocasiones. De hecho, debutó a los 17 años con la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de China. Sin embargo, será la primera vez que asuma «el reto» de interpretar el segundo concierto de Prokófiev. «Estoy seguro de que este momento tan importante permanecerá conmigo durante el resto de mi vida», subraya.

Le ha «impresionado muchísimo» el paisaje de Vigo y define su clima como «perfecto». Cuando no estoy practicando, disfruto mucho paseando y recorriendo sus calles», revela y espera poder volver una Navidad porque alguien le contó que «Vigo también es mundialmente famosa por su iluminación navideña».