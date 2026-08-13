El PP de Vigo critica que el Concello prorrogue las guardias extraordinarias de los bomberos por falta de personal

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, criticó este jueves que el Gobierno municipal haya prorrogado de nuevo el programa de servicios extraordinarios para los Bomberos de Vigo, una medida con la que, según la formación, se pretende compensar la falta de personal mediante un aumento de las guardias y de las horas de trabajo de la plantilla.

«Como no hay bomberos suficientes, los que hay pueden hacer más horas de las permitidas. Y luego, cuando ocurren desgracias, nos llevamos las manos a la cabeza. No es que pueda ocurrir algo grave, es que ya ha pasado», afirmó Sánchez, que señaló que el Ejecutivo local aprobó el pasado viernes la continuidad del programa para la realización de servicios extraordinarios en exceso de jornada en el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.

La líder de la oposición vinculó esta decisión con la supresión, hace un año, del mínimo de 20 bomberos por turno. «Como no hay gente para cumplir con el mínimo de efectivos, pues decide quitar ese mínimo y problema resuelto», reprochó Sánchez, quien sostiene que la ampliación de las jornadas no soluciona el déficit estructural de la plantilla. La popular recordó además que un sistema similar se aplica desde hace nueve años en la Policía Local.

El PP aseguró que este será el tercer año en el que los bomberos trabajen con este calendario laboral y volvió a cuestionar la orden municipal que, según la formación, les impide pronunciarse en redes sociales sobre asuntos relacionados con el cuerpo. «El gobierno local tomó la decisión de acallarles en vez de solucionar el problema», afirmó Sánchez.

Noticias relacionadas

La portavoz popular reconoció que durante estas semanas se están incorporando 23 nuevos efectivos, pero cifró en más de 30 las vacantes que todavía permanecen sin cubrir, parte de ellas correspondientes a ofertas públicas de empleo pendientes de convocatoria desde hace años. Sánchez aludió también a la situación de la jefatura del servicio, cuya plaza se ha vuelto a convocar después de permanecer vacante durante un año, y acusó al Gobierno local de optar «por la callada como respuesta».