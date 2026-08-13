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Muere un motorista de 47 años en Vigo al sufrir una salida de vía en una rotonda próxima a Peinador

La Policía Local de Vigo investiga las circunstancias que rodearon al fallecimiento del piloto, vecino de Redondela

La rotonda de la N-556 en cuyo entorno ocurrió el accidente de tráfico mortal.

La rotonda de la N-556 en cuyo entorno ocurrió el accidente de tráfico mortal. / GSV

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R. V.

Un motorista falleció este miércoles a última hora de la noche en Vigo tras sufrir una salida de vía en una rotonda próxima al Aeropuerto de Peinador, han confirmado a EFE fuentes de Emergencias y la Policía local.

El siniestro, según ha indicado el 112 Galicia, se produjo hacia las 23 horas en la N-556 en las proximidades del Aeropuerto de Vigo.

Un particular se comunicó con el teléfono de Emerxencias e indicó que se había encontrado el accidente y que un motorista podría haber fallecido.

La salida de vía se registró cuando el piloto, de 47 años y vecino de Redondela, circulaba en sentido salida de la ciudad con una moto de 660 centímetros cúbicos.

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La Policía, que ha confirmado la muerte del conductor, investiga las causas del accidente, cuyas diligencias han sido entregadas al Juzgado de Instrucción 7 de Vigo.

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