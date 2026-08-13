Muere un motorista de 47 años en Vigo al sufrir una salida de vía en una rotonda próxima a Peinador
La Policía Local de Vigo investiga las circunstancias que rodearon al fallecimiento del piloto, vecino de Redondela
Un motorista falleció este miércoles a última hora de la noche en Vigo tras sufrir una salida de vía en una rotonda próxima al Aeropuerto de Peinador, han confirmado a EFE fuentes de Emergencias y la Policía local.
El siniestro, según ha indicado el 112 Galicia, se produjo hacia las 23 horas en la N-556 en las proximidades del Aeropuerto de Vigo.
Un particular se comunicó con el teléfono de Emerxencias e indicó que se había encontrado el accidente y que un motorista podría haber fallecido.
La salida de vía se registró cuando el piloto, de 47 años y vecino de Redondela, circulaba en sentido salida de la ciudad con una moto de 660 centímetros cúbicos.
La Policía, que ha confirmado la muerte del conductor, investiga las causas del accidente, cuyas diligencias han sido entregadas al Juzgado de Instrucción 7 de Vigo.
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