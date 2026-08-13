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Del Julio Verne al Mostovoi que nunca fue: quién podría esculpir a Iago Aspas

Vigo pone en marcha el concurso para inmortalizar al capitán del Celta junto a Balaídos, con hasta 200.000 euros para ejecutar la obra; Molares, Dobao, Portela o Picallo aparecen entre los nombres con más argumentos por su trayectoria

Estatuas significativas de la ciudad cuyos autores podrían ser candidatos a esculpir la imagen de Iago Aspas.

Estatuas significativas de la ciudad cuyos autores podrían ser candidatos a esculpir la imagen de Iago Aspas. / FDV

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Marta Clavero

Marta Clavero

La futura estatua de Iago Aspas ya busca manos que le den forma. El Concello de Vigo aprobará la contratación del concurso de ideas para diseñar el homenaje al capitán celeste, que se instalará en el exterior de Balaídos. Habrá tres premios de 9.000, 4.000 y 2.000 euros, respectivamente y el ganador recibirá posteriormente el encargo para ejecutar una obra con un presupuesto máximo de 200.000 euros.

Todavía no hay candidatos conocidos, pero Vigo y su entorno cuentan con varios escultores vivos que han dejado su firma en algunos de los monumentos más reconocibles de la ciudad y que, por experiencia en la figura humana y la obra pública, encajan sobre el papel en un proyecto de estas características.

Monumento a los peregrinos creado por el escultor José Molares (1d) en el almacén municipal de Nigrán, a la espera de su colocación definitiva. El alcalde Juan González (2d). ESCULTURA. CAMINO DE SANTIAGO

Monumento a los peregrinos creado por el escultor José Molares (a la derecha de la foto). / FDV

José Molares aparece inevitablemente entre ellos. Vigués, nacido en 1961, es el autor del popular Julio Verne de As Avenidas y tiene una amplia experiencia en retratos y figuras humanas realizadas en bronce. Este mismo verano ha inaugurado en A Ramallosa una escultura de una peregrina de 2,30 metros, un trabajo de 77.000 euros. Su interés por captar rostros y expresiones le ha llevado a definirse como un escultor especialmente atraído por la cara humana.

EL ESCULTOR JOSE MOLARES JUNTO A SU OBRA DURANTE EL ACTO DE INAUGURACION DE LA ESTATUA AL ESCRITOR FRANCES JULIO VERNE EN EL MUELLE DE LA MARQUESINA DE VIGO, FRENTE AL EDIFICIO DEPORTIVO DEL REAL CLUB NAUTICO

José Molares junto a su Julio Verne. / RAFA ESTEVEZ

Otro nombre muy ligado a la escultura viguesa es Pedro Dobao. Afincado en Vigo desde hace décadas, fue el encargado de convertir en bronce a Domingo Villar, sentado desde enero de 2025 en un banco de la Alameda. La obra, de marcado carácter figurativo, costó 115.000 euros. Dobao, nacido en 1945, también cuenta con otras piezas públicas en la ciudad y una larga trayectoria trabajando el paso del modelado al bronce.

Inauguración de la escultura de bronce del escritor Domingo Villar en la Alameda de Vigo, obra del escultor Pedro Dobao. Estatuta

Inauguración de la escultura de bronce del escritor Domingo Villar en la Alameda de Vigo, obra del escultor Pedro Dobao (situado a la izquierda de la escultura). / ALBA VILLAR

Especial actualidad tiene Sergio Portela. El escultor está trabajando precisamente ahora en otra figura a tamaño natural destinada a Vigo: la estatua de Carlos Oroza, que se prevé instalar en noviembre en los jardines de Montero Ríos.

EL ESCULTOR SERGIO PORTELA POSA CON SUS OBRAS EN SU TALLER DE POIO. ARTE. ESCULTURA

EL ESCULTOR SERGIO PORTELA POSA CON SUS OBRAS EN SU TALLER DE POIO. ARTE. ESCULTURA / RAFA VAZQUEZ / FDV

En recientes declaraciones, Portela, que también es autor de O Susurro en el exterior del Verbum, explicaba la dificultad de conseguir que una escultura figurativa vaya más allá del simple parecido y consiga transmitir la personalidad del retratado.

ESCULTURA EN BRONCE DEL ARTISTA SERGIO PORTELA TITULADA &quot;O SUSURRO&quot; UBICADA EN LOS JARDINES DEL MUSEO VERBUM

Escultura de broce de Sergio Portela titulada 'O Susurro' ubicada en los jardines del museo Verbum. / MARTA G. BREA

Entre los nombres que podrían encajar en el perfil para realizar la futura estatua de Iago Aspas figura el del escultor Ramón Conde (Ourense, 1951), un artista con una estrecha vinculación con el espacio público de Vigo. Su obra más reconocible en la ciudad es el Monumento ao Traballo, popularmente conocido como Os Redeiros, instalado en 1991 en la confluencia de Gran Vía y Urzáiz, un conjunto monumental de bronce formado por siete figuras. Conde es también autor de otras piezas viguesas como Gran Inquisidor, Homenaje a la Emigración o Acordo Xusto.

MONUMENTOS DE VIGO CON BUFANDAS, BANDERAS O CAMISETAS DEL REAL CLUB CELTA DE VIGO, INICIATIVA DEL CONCELLO DE VIGO PARA APOYAR A DICHO EQUIPO EN EL ULTIMO PARTIDO DE PRIMERA DIVISION DE LA TEMPORADA 2012 - 2013, EN EL QUE SE JUEGA LA PERMANENCIA EN LA CATEGORIA. EN IMAGEN, MONUMENTO &quot;LOS REDEROS&quot; EN LA AVENIDA GRAN VIA DE VIGO , OBRA DEL ESCULTOR RAMON CONDE. FUTBOL. LIGA. ARTE. ESCULTURA. MONUMENTO AL TRABAJO

Los rederos de Ramón Conde ataviados con una camiseta del Celta cuando el equipo se jugaba la permanencia en Primera. / RICARDO GROBAS

El homenaje al 'Zar' que pudo ser y no fue

Y la historia celeste reserva un candidato con un antecedente difícil de igualar: Maxín Picallo. El escultor de Cuntis fue elegido en 2001 para realizar la estatua de Alexander Mostovoi impulsada por la peña La Gramola. El ruso llegó a desplazarse al taller de Picallo en Goián, examinó los modelos y escogió personalmente el que debía convertirse en una figura de bronce de unos dos metros. La iniciativa pretendía financiarse mediante suscripción popular, pero aquel Mostovoi nunca salió del taller y la estatua quedó para siempre en proyecto. Picallo, nacido en 1940, sigue trabajando y tallando figuras humanas con más de 80 años.

MOSTOVOI, JUGADOR DEL CELTA, JUNTO AL BOCETO DE ARCILLA DE SU FUTURA ESTATUA

Mostovoi junto al boceto de arcilla de la que iba a ser su futura estatua y el autor de la obra, Maxín Picallo. / RICARDO GROBAS

La nómina podría ampliarse con dos nombres de gran peso en la escultura gallega. Francisco Leiro, creador del Sireno de Porta do Sol y académico de Bellas Artes, representaría una opción mucho más contemporánea y alejada del monumento deportivo convencional. Y Cándido Pazos, con abundante obra monumental por encargo y autor en Vigo del monumento a los marineros muertos en el mar, aporta otra larga experiencia en escultura pública.

FRANCISCO LEIRO, PINTOR Y ESCULTOR GALLEGO, POSANDO ANTE LA ESCULTURA DEL &quot; SIRENO &quot; EN LA PORTA DO SOL DE VIGO. EL PROXIMO DOMINGO SE CUMPLEN 25 AÑOS DE LA INSTALACION DE LA OBRA QUE HOY ES CONSIDERADA EL ICONO DEL VIGO MODERNO

Francisco Leiro posa ante la escultura del Sireno en Porta do Sol. / RICARDO GROBAS

Un cincel de Moaña

Otro de los nombres que podría entrar en la lista de candidatos es el del moañés Yosi Fervenza, escultor especializado en trabajar la madera con motosierra y con experiencia en obras de gran formato y exhibiciones públicas. Su vinculación con Moaña añade además un componente local a una eventual candidatura para realizar la estatua de Iago Aspas, una figura especialmente ligada a la comarca de O Morrazo.

Dos de las esculturas de Yosi Fervenza.

Dos de las esculturas de Yosi Fervenza. / Gustavo Santos

No están todos los que son. Pero este es un ramillete muy representativo de la huella escultórica que recorre Vigo y su entorno. Finalmente será el concurso de ideas el que decida quién convierte al máximo goleador histórico del Celta en una nueva pieza del paisaje urbano vigués.

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Del Sireno a Julio Verne , de Domingo Villar al Mostovoi que nunca llegó a existir, la ciudad cuenta ya con una larga historia de esculturas icónicas. A esa colección pretende incorporarse ahora la figura de Iago Aspas.

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