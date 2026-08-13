La Festa do Marisco de Vigo duplica su duración y prevé superar los 50.000 visitantes

La XIX Festa do Marisco de Vigo se celebrará este año durante ocho jornadas, el doble que en anteriores ediciones, repartidas entre los fines de semana del 27 al 30 de agosto y del 3 al 6 de septiembre. La Asociación de Comercializadores de Pescado de Vigo (Acopevi) presentó este jueves el certamen en el Puerto de Vigo, con la previsión de superar los 50.000 visitantes. La cita volverá a tener como escenario O Berbés y servirá además como antesala del cincuenta aniversario de Acopevi, que la asociación celebrará en 2027 coincidiendo con la vigésima edición de la fiesta. La gerente de la entidad, Mar Amate, destacó el trabajo que implica levantar el recinto en un puerto que mantiene su actividad y reivindicó el objetivo que ha acompañado a la organización durante décadas: que «el mejor producto del mar se coma donde se descarga».

El presidente de Acopevi y de la Festa do Marisco, Juan López, defendió que el evento «no es un acto gastronómico, sino una reivindicación del sector» y recordó que detrás de cada producto servido en O Berbés se encuentra toda una cadena integrada por armadores, tripulaciones, lonjas, mariscadoras, transportistas y empresas familiares. La ampliación del programa a ocho días responde, según explicó, tanto a la demanda del público como a la capacidad del propio sector.

López señaló además que la organización mantendrá las señas de identidad de la fiesta, basadas en «producto local, precio honesto y calidad sin discusión». El certamen contará con el respaldo de la Autoridad Portuaria de Vigo, la Xunta de Galicia, el Concello, la Diputación de Pontevedra y el Consorcio de la Zona Franca, además del patrocinio de Estrella Galicia, Abanca y Froiz.

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Durante la presentación, la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, destacó la capacidad de la Festa do Marisco para atraer visitantes en las últimas semanas del verano, mientras que la delegada territorial de la Xunta, Ana Ortiz, puso el acento en la calidad y la trazabilidad del producto gallego. El presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana, reivindicó por su parte el valor de celebrar el certamen en el propio puerto, y la vicealcaldesa, Elena Espinosa, cerró el turno de intervenciones en representación del Concello. El alcalde, Abel Caballero, también participó en el acto y en la foto de familia.