Doble escala con galones: los veteranos «Borealis» y «Carnival Legend» traen 3.500 cruceristas a Vigo
Este viernes arriba el «Spirit of Adventure» con unos mil pasajeros
Borealis y Carnival Legend, dos veteranos cruceros de tamaño mediano, se sumaron a la cita histórica con el eclipse solar del atardecer del miércoles, tras la que pusieron rumbo al puerto de Vigo donde atracaron en la mañana de este jueves con un total de 3.424 cruceristas de mayoría británica y 1.533 tripulantes.
El Borealis llegó consignado por Pérez y Cía, quien informó que lo hizo con 1.163 pasajeros y 622 profesionales en crucero de diez noches desde Southampton con A Coruña, Vigo, Cádiz y Lisboa como destinos a visitar.
En cuanto al Carnival Legend, atracó en escala inaugural con otros 2.261 huéspedes y 911 tripulantes que embarcaron en Dover el pasado domingo para conocer Le Havre, Guernsey, Vigo, Lisboa, Leixões, Le Verdon y Zeebrugge.
Consignado por Incargo Galicia, el Carnival Legend fue inaugurado en 2002. Desplaza 88.500 toneladas brutas y mide 292 metros de eslora por 32 de manga, similares características del Borealis.
Este viernes nos visita el Spirit of Adventure con unos mil pasajeros que también se embarcaron para disfrutar el eclipse en aguas del Cantábrico.
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