Los cinco de Teis que la represión franquista quiso borrar

La carretera que une Tui con A Guarda guarda una historia que durante décadas permaneció prácticamente en silencio. En un descampado situado entre Carregal, en Amorín, y Forcadela, en el municipio de Tomiño, aparecieron el 13 de agosto de 1936 los cuerpos de cinco vecinos de Teis. Joaquín Adelino Álvarez López, Secundino Barciela Román, José Costas Rodríguez, Cesáreo Costas Rodríguez y Evaristo Melón Martínez habían sido asesinados apenas unos días después de ser detenidos en la frontera portuguesa.

Este jueves se cumplen 90 años de aquel crimen. El Concello de Tomiño y la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Baixo Miño–Condado–Louriña recordaron a las cinco víctimas con un homenaje celebrado junto a la PO-552, en el desvío de Forcadela, muy cerca del lugar en el que fueron encontrados sus cadáveres.

La historia de aquellos cinco hombres comenzó en Vigo, donde formaban parte de un grupo de vecinos de Teis que, tras el golpe de Estado de julio de 1936, se implicaron en la defensa de la legalidad republicana. Con el avance de la represión, tuvieron que esconderse durante varios días hasta que decidieron intentar escapar por mar. Su destino era Portugal.

La huida, sin embargo, no tuvo el final que esperaban. Fueron detenidos y entregados en la frontera de Tui a las autoridades franquistas. Después de ser encarcelados, permanecieron apenas unos días bajo custodia. Dos días después de su detención fueron sacados de prisión y ejecutados sin que mediara ningún procedimiento judicial.

Sus cuerpos quedaron abandonados junto a la carretera. El lugar, en las inmediaciones de Forcadela, se convirtió así en el último escenario de la vida de cinco vecinos de Teis cuyo rastro durante mucho tiempo quedó reducido al silencio de la represión.

El homenaje celebrado este fin de semana buscó precisamente recuperar sus nombres y reconstruir una historia que forma parte también de la memoria de Vigo y del Baixo Miño. Xosé Ramón Paz Antón fue el encargado de profundizar en el contexto histórico de aquellos acontecimientos y en las circunstancias que rodearon la muerte de los cinco vecinos.

La alcaldesa de Tomiño, Sandra González, reivindicó durante el acto la necesidad de mantener viva la memoria de las víctimas. «Recordar a estas cinco personas es un acto de justicia y también una responsabilidad con nuestra historia», señaló. Para la regidora, recuperar sus nombres, sus historias y los lugares vinculados a la represión permite reconstruir una memoria democrática que durante décadas permaneció silenciada.

González también puso en valor el trabajo de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica do Baixo Miño–Condado–Louriña, que lleva años investigando y documentando las víctimas de la represión en el territorio. «Gracias a su labor podemos conocer mejor nuestro pasado y hacer que historias como esta no caigan en el olvido», destacó.

El acto se celebró con la colaboración de la Asociación de Veciños de Forcadela y de la Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Forcadela. Más allá del homenaje institucional, la iniciativa permitió devolver a un lugar concreto los nombres de cinco personas que fueron asesinadas lejos de su casa y cuya historia conecta directamente a Teis con Tomiño.

Noventa años después, Joaquín Adelino Álvarez, Secundino Barciela, José y Cesáreo Costas y Evaristo Melón vuelven a ser nombrados. Allí donde sus cuerpos fueron encontrados, su historia deja de ser anónima.