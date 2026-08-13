Caballero reclama por carta a Turespaña que financie vuelos en Vigo igual que hace en Santiago

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, defendió este jueves la evolución del aeropuerto de Peinador y rechazó que las instalaciones estén sufriendo un «descalabro». Según los datos que maneja el Concello, la terminal viguesa contabilizó 544.000 pasajeros entre enero y junio, frente a los 522.339 del mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento de unos 21.700 viajeros. Caballero atribuyó la pérdida de conexiones únicamente a la supresión de la ruta con Londres operada por Ryanair.

El regidor aseguró que la compañía «incumplió el contrato» y sostuvo que no fue el Ayuntamiento el que decidió cancelar la conexión. El grueso de estos nuevos viajeros se debió al cierre por obras del aeropuerto de Santiago, aunque el regidor omitió este dato y no incluyó julio en las estadísticas de Aena.

El alcalde insistió en que varias aerolíneas estarían interesadas en abrir nuevas rutas desde Peinador, pero condicionó cualquier contratación a que la Xunta concrete su aportación económica. «Es la Xunta quien está parando la contratación de nuevos vuelos, nuevas rutas desde el aeropuerto de Vigo», afirmó Caballero, que reprochó al Gobierno gallego que no quiera asumir la parte que le corresponde.

El regidor cuestionó además la alternativa planteada por la Xunta de recurrir a campañas de publicidad en destino. A su juicio, este mecanismo puede contribuir a promocionar vuelos que ya existen, pero no resulta suficiente para poner en marcha nuevas conexiones internacionales.

Petición de fondos al Gobierno

En este contexto, Caballero puso como ejemplo el apoyo de Turespaña al vuelo entre Santiago y Newark, mediante una campaña de publicidad. El alcalde reclamó que Vigo reciba un tratamiento similar cuando consiga recuperar conexiones internacionales con Londres y París.

Caballero aseguró que ya ha enviado una carta a la secretaria de Estado de Turismo y presidenta de Turespaña, Rosario Sánchez, para solicitar que estas futuras rutas desde Vigo puedan beneficiarse de la misma ayuda que recibe la conexión entre Santiago y Nueva York. También ha pedido una reunión para abordar «cuándo, de qué forma y lo antes posible» podría concretarse ese respaldo.

El alcalde recalcó que la ayuda de Turespaña tendría un carácter complementario y que, en su opinión, su efecto sobre la demanda sería limitado. «Si se lo dan a Santiago, a Vigo también», resumió, mientras mantiene la presión sobre la Xunta para que aporte la financiación necesaria para recuperar nuevas conexiones internacionales desde Peinador.

Confrontación

La presidenta de la Diputación de Pontevedra y líder del PP de Vigo, Luisa Sánchez, criticó las palabras de Caballero. «El aeropuerto de Vigo no tienen ninguna conexión internacional, y a partir del mes de septiembre solo operan 4 rutas pero el alcalde de Vigo ha dicho, textualmente, que el aeropuerto no va tan mal. Pues si el alcalde considera que esto es lo que Vigo merece, si con eso se conforma, está desacreditado para liderar los intereses de Vigo», valoró Sánchez.

«El alcalde de Vigo se pone de perfil. Está claro que solo utiliza el aeropuerto para confrontar cuando se trata de la Xunta y la Diputación y agacha la cabeza para justificar al Gobierno central y para no asumir su política aeroportuaria fracasada: 10 millones de euros gastados del bolsillo de los vigueses y tenemos el aeropuerto con la peor conectitividad de la historia», añadió.