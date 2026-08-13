Educación
El BNG exige al Concello de Vigo resolver las becas de comedor antes del inicio del curso
Igrexas alerta de que los retrasos municipales pueden dejar a menores sin comedor y obligar a las ANPA a adelantar pagos
El BNG de Vigo reclamó este jueves al Gobierno municipal de Abel Caballero que agilice la resolución de las becas de comedor escolar para que las familias conozcan antes del inicio del curso, previsto para el 9 de septiembre, si son beneficiarias de las ayudas. La formación nacionalista cifra en alrededor de 4.000 los hogares que han presentado una solicitud. El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, consideró que el Concello ha contado con tiempo suficiente para completar la tramitación, después de que este año el periodo de solicitud se adelantara y permaneciera abierto entre el 1 de abril y el 4 de mayo. «4 mil familias non poden comezar ao curso coa incerteza de non saber se van contar ou non cunha axuda que en moitos fogares é indispensábel para permitir que as crianzas poidan acudir ao comedor», advirtió.
La formación nacionalista valoró positivamente el adelanto de los plazos de solicitud, una medida que asegura haber reclamado durante varios años, pero sostiene que los cuatro meses transcurridos deberían permitir al Concello comprobar la documentación y resolver los expedientes antes de la vuelta a las aulas. El BNG incidió además en la función social de estas ayudas y reclamó que ninguna familia se quede sin acceso al comedor por motivos económicos mientras espera una resolución administrativa. Igrexas alertó también de que los retrasos han obligado en cursos anteriores a las ANPA a adelantar pagos con sus propios recursos para garantizar la continuidad del servicio.
«Desde logo non hai escusa para que o concello da maior cidade de Galiza, cun orzamento de máis de 400 millóns de euros para este 2026, teña a crianzas que precisan do servizo de comedor escolar sen poder facer uso del por culpa da lentitude na xestión do Goberno municipal», afirmó Igrexas. El BNG pide por ello al Ejecutivo local que destine los medios necesarios para completar la tramitación antes del 9 de septiembre.
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