Una avería eléctrica deja sin luz a miles de vecinos y negocios en Vigo

Una incidencia en la red eléctrica dejó este jueves sin suministro durante varios minutos a miles de vecinos y negocios de distintas zonas de Vigo, entre ellas el entorno de Travesía de Vigo, Aragón, Sanjurjo Badía, Vía Norte, García Barbón o Rosalía de Castro.

Según relataron personas afectadas por el apagón, la luz se fue alrededor de las 12.40 horas y el servicio quedó restablecido unos nueve minutos después. La incidencia también afectó a la red semafórica. Una hora después, alrededor de las 13.50 horas, se registró un segundo corte que se extendió durante aproximadamente media hora en la mayoría de zonas. En otras áreas, como por ejemplo Teis, el suministro seguía interrumpido pasadas las 15:00.

Semáforos apagados en Teis por el corte de luz. / FdV

La avería parece localizarse en una arqueta situada en Travesía de Vigo, frente al centro comercial. Hasta el lugar se desplazaron los bomberos de Vigo ante la posibilidad de que fuese necesaria su intervención, aunque finalmente no tuvieron que actuar.

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Pasada una hora desde el corte, de la arqueta continuaba saliendo una llamativa humareda blanca. La Policía Local había cortado uno de los carriles de circulación mientras operarios de Edelne trabajaban en la zona para solucionar la incidencia. Fuentes del operativo explicaron que el problema estaría en dos transformadores.