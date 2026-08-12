La Xunta forma en Vigo a 15 desempleados en prevención de incendios y trabajos forestales

La Xunta de Galicia ha puesto en valor este miércoles en Vigo el programa piloto de formación y empleo que desarrolla en colaboración con la Mancomunidad de Montes y que permitirá formar a 15 personas desempleadas en trabajos forestales, prevención de incendios y recuperación de terrenos afectados por el fuego.

La directora xeral de Formación e Cualificación para o Emprego, Zeltia Lado, visitó los trabajos que se están ejecutando al amparo de esta iniciativa en el entorno de la ermita del monte Alba. Allí conoció las labores de acondicionamiento de espacios recreativos y eliminación de especies exóticas invasoras, además de participar en una demostración práctica de vigilancia preventiva de incendios.

La Xunta destina 364.500 euros a un programa de nueve meses de duración en el que los participantes recibirán cerca de 400 horas de formación mientras desarrollan trabajo efectivo en actuaciones forestales en los montes periurbanos de Vigo. Entre ellas figuran tareas de prevención de incendios y de recuperación y acondicionamiento de terrenos dañados por el fuego.

Lado destacó que el proyecto complementa el modelo de los talleres duales de empleo que el Gobierno gallego desarrolla con las entidades locales e incorpora, en este caso, la colaboración público-privada. El objetivo, señaló, es adaptar la formación «ás necesidades concretas do territorio e dos sectores produtivos».

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La responsable autonómica incidió además en que este tipo de iniciativas permiten mejorar las posibilidades de inserción laboral de las personas participantes y responder a las necesidades específicas de cada entorno mediante propuestas formativas diseñadas «ad hoc».