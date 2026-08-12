Vigo se prepara para cuatro días de romería, música y sabor en un San Roque de aniversario

Vigo volverá a vestirse de romería este fin de semana. La histórica Festa de San Roque, considerada la romería urbana más antigua y popular de Galicia, celebrará del viernes 14 al lunes 17 de agosto una edición especialmente señalada, marcada por el 75 aniversario de la Hermandad Cultural y Social de San Roque. Cuatro jornadas de música, gastronomía, tradición y ambiente festivo llenarán una vez más la emblemática finca viguesa.

«Este año no celebramos una Romería más. Se cumplen 75 años desde que un 7 de septiembre de 1951 un grupo de amigos se constituyó en Hermandad, para que esta Romería avanzase y se perpetuase a lo largo del tiempo», destaca la presidenta de la entidad, Ana Caride, que será además la encargada de pronunciar el pregón. La organización reivindica así una celebración que lleva siglos formando parte del calendario de la ciudad y que se ha convertido en una de las citas imprescindibles del verano vigués.

A las procesiones, ofrendas y pasacalles se sumará la vertiente más sabrosa de San Roque, con los tradicionales puestos de sardinas y pulpo á feira, propuestas de ‘food trucks’, artesanía y actividades para todos los públicos. Todo ello con entrada libre y gratuita y con una programación musical que este año reúne nombres capaces de poner a bailar a varias generaciones.

La música arrancará el viernes con San Rockers como aperitivo para uno de los grandes platos fuertes de la edición: Seguridad Social, banda que llegará a la finca con himnos como «Chiquilla». El sábado será el turno de Herdeiros dos Morenos y Manolo Violinista durante la sesión vermú, mientras que por la noche subirán al escenario Tona, Bafana Bafana y Familia Caamagno, que cerrará la jornada pasada la medianoche.

El domingo, víspera del festivo local, la fiesta continuará desde primera hora con la Coral Riomao, la Banda de Música de Beade y la Charanga Costamekrelos. Ya por la tarde actuarán Son das Tabernas y El Último Guateque antes de recibir a Tenesse, uno de los grupos emblemáticos del ‘doo wop’ español de los años noventa. El lunes 17, San Roque despedirá cuatro días de celebración con la Unión Musical de Coruxo, el mago Jorge Lorenzo, una fiesta infantil y el cierre nocturno de Nexus Disco.

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Tradición religiosa, mesas llenas, música al aire libre y ambiente de verbena volverán así a mezclarse en una finca de San Roque que afronta una de sus ediciones más simbólicas: 75 años después de la creación de la Hermandad, Vigo mantiene viva una fiesta que sigue pasando de generación en generación.