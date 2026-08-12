Vigo espera (de momento) sin colas por el fenómeno histórico del eclipse

En Vigo no se ha cogido sitio para disfrutar del eclipse. Al menos, de momento. Aunque en torno a las 20:30 horas la luna opacará al sol durante unos minutos, en la mayor ciudad de Galicia todavía no se aprecian los nervios que está generando este fenómeno en innumerables puntos del país.

El último eclipse registrado en Galicia con vista total se produjo hace 114 años. Es por eso que la gente está expectante por ver este evento tan raro del día a día: desde 1912 no se ve en Galicia un hecho sin igual.

Son muchos los establecimientos que han organizado eventos para vivir el eclipse de una forma especial. Así, el bar A Póla en Paseo de Alfonso tiene preparados una serie de conciertos para celebrarlo. Tiene casi todas las mesas reservadas y toda la plantilla estará presente para cubrir el evento de la manera que se merece. Los conciertos se darán durante la tarde y noche para cubrirlo. Con todo, no se puede afirmar que la gente este allí guardando ya su sitio, aunque en establecimientos de la zona sí ha habido reservas.

El monte do Castro es otro de los lugares desde el que se podrá ver el eclipse. A mediodía el parque se veía con normalidad. No había gente reservando sitio, simplemente turistas procedentes de trasatlántico británico IONA visitando el parque y gente de todos los días haciendo deporte eran los usuarios que disfrutaban del Castro a la mañana.

Vista del bar A Póla esta mañana / Carolina Pérez

Con todo, y pese a la rareza de este acontecimiento astronómico de primer nivel, Vigo no tiene cola para disfrutarlo. Habrá gente que lo vea y otra que no. Sin embargo, nada apunta a que vaya a ser un evento que provoqué adelantos. Será a lo mejor un hecho como los de antes: un fenómeno astronómico que disfrutar con los tuyos pero sin necesidad de ansiedades o previsiones muy adelantadas.