Una «luz muy especial» ilumina Bouzas

No solo el sol y la luna se dieron cita en Vigo este 12 de agosto. Javier Pastor y Olaia Ezquerra, una pareja que vive una relación a distancia: él, de Valencia; ella, del País Vasco. Habían planeado un viaje para reunirse en Galicia y la casualidad quiso que su encuentro coincidiera con la cita astronómica. «Ya era especial poder vernos aquí, pero que encima nos coincida con algo así lo hace todavía más especial», comentaba Javier. Para Olaia, el recuerdo quedará ligado a una tarde compartida: «No sabemos cuándo volveremos a coincidir en algo así, así que habrá que guardarlo bien», resumía.

Bouzas se llenó de miradas hacia el cielo. Desde antes de que comenzara el fenómeno, el paseo y el mirador de Peiraos do Solpor fueron reuniendo a vecinos, viajeros y curiosos que buscaban un buen sitio para no perderse el momento. Entre ellos, Pablo y Carolina —padre e hija y vecinos de la zona— destacaban el ambiente. «Está muy lleno, está muy bien», explicaban mientras comprobaban que había cientos de espectadores tanto en el paseo como en el casco viejo.

El eclipse desde el monte de O Castro, en Vigo /

A pocos metros, Alejandro Romano, también vecino de Vigo, reconocía que no esperaba encontrar tanta gente. Habían llegado apenas unos minutos antes y todavía tocaba esperar. «No ha pasado, llevamos diez minutos y no hemos visto nada», bromeaba antes de que comenzara el espectáculo.

Y llegó el momento. La luz cambió y, aunque el apagón no fue total, el ambiente se transformó. «Era una luz muy especial», resumía Carolina. Alejandro coincidía: «Me gustaba más el tono que había de luz en la calle que en el sol, aunque no fuera completo al 100». Entre comentarios, fotografías y las últimas miradas al cielo, el paseo fue recuperando poco a poco la normalidad. La cita había terminado, aunque las conversaciones sobre lo vivido continuaban junto al mar.