El imponente «Iona», con sus 6.500 pasajeros, hace escala en Vigo en su travesía a la estela del eclipse de Sol

El puerto de Vigo dio en la madrugada de este miércoles una nueva bienvenida al megacrucero británico Iona, el tercero que nos visita en lo que llevamos de semana, que como los anteriores persiguen el eclipse solar.

A bordo del Iona viaja una nutrida expedición de 6.470 pasajeros británicos que acompañados por 1.706 tripulantes serán testigos del fenómeno astronómico tras abandonar Vigo, mientras navegan a por las Rías Altas rumbo a Cherburgo.

Para este crucero de una semana de duración, la operadora P&O representada en Vigo por la consignataria Pérez y Cía diseñó un recorrido desde Southampton con escalas en Bilbao, A Coruña, Vigo y Cherburgo en el que, como no podía ser menos, el eclipse es el argumento estelar.

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Este jueves continuará el desfile de buques de turismo con Borealis y Carnival Legend (este por primera vez en Vigo), compartiendo atraque en el Muelle de Trasatlánticos.