Desaconsejan temporalmente el baño en la playa viguesa de A Punta por presencia de bacterias

El Concello de Vigo ha informado este miércoles de que, por el momento, no recomienda el baño en la playa de A Punta después de que los análisis realizados sobre la calidad del agua detectasen presencia de bacterias Escherichia coli.

Los servicios municipales comprobaron el funcionamiento tanto de la depuradora como de la red de saneamiento de la zona y, según el Ayuntamiento, ambas infraestructuras operan «correctamente y con total normalidad». Ante esta situación, el Concello mantiene abierta una investigación para tratar de determinar las posibles causas que pudieron provocar la alteración de la calidad del agua en este arenal vigués.

La Xunta de Galicia realizó este miércoles una nueva toma de muestras y repitió los análisis del agua. Los resultados estarán disponibles previsiblemente este viernes, momento en el que podrá evaluarse si se mantiene o se levanta la recomendación de evitar el baño.

Episodios de contaminación

A lo largo de este verano, otros episodios contaminantes han llevado a desaconsejar o prohibir el baño en otras playas de Vigo. En junio se prohibió el acceso al agua en los arenales de Alcabre y del Museo del Mar por un vertido de fecales, y en A Fontaíña debido a la rotura de una tubería de abastecimiento de agua, que causó un arrastre de tierra al mar.

A finales de julio, las Cíes vivieron un episodio puntual de contaminación microbiológica que llevó a desaconsejar el baño en Rodas y Filgueiras.

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Los episodios contaminantes han afectado a distintas playas de las rías de Vigo y Aldán este verano. Baiona ha tenido que cerrar por cuarta vez la playa de Santa Marta mientras el concello y Auguas de Galicia rastrean el origen de los vertidos. Y en Arneles y Menduíña han sufrido vertidos de fecales que les han llevado a ondear la bandera roja.