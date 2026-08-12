El Concello de Vigo adjudica por 1,8 millones la gestión de la escuela infantil municipal de Bembrive

El Concello de Vigo ha adjudicado por 1,8 millones de euros la gestión de la escuela infantil municipal de Bembrive durante los próximos cuatro años, lo que supone una inversión de alrededor de 450.000 euros anuales. El alcalde, Abel Caballero, destacó que se trata de la única escuela infantil de la ciudad con dos líneas, una característica que, según subrayó, la convierte «en el equivalente a dos escuelas infantiles».

La nueva adjudicación permitirá además mejorar las horas del servicio de orientación familiar y reforzar la aportación destinada a material didáctico. «Está duplicado todo, con una atención espléndida», señaló el regidor al poner en valor las características del centro de Bembrive. El Concello prevé también finalizar este mes de agosto las obras de mejora de la escuela infantil de Navia, con una inversión de 25.000 euros. A esta actuación se sumará este año la impermeabilización de la terraza del colegio Atalaya de Teis, presupuestada en otros 80.000 euros.

La red municipal de escuelas infantiles ofrece actualmente 438 plazas. El alcalde reivindicó que el Concello financia íntegramente la asistencia, la matrícula, el comedor, la atención educativa y los servicios de orientación y atención temprana. «La gratuidad de las escuelas infantiles de Vigo no depende de la Xunta, la hacemos nosotros», afirmó, antes de recalcar que el Ayuntamiento asume también el coste del comedor.

El gobierno local mantiene nueve escuelas infantiles municipales y, además, aporta 205.000 euros para contribuir a la financiación de dos centros dependientes de la Xunta, situados en las calles Palencia y Hernán Cortés. «Es el mundo al revés», criticó el alcalde, que volvió a acusar al Gobierno gallego de no asumir en Vigo la financiación que, a su juicio, le correspondería en materia de educación infantil.

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«En lugar de que la Xunta pague la educación infantil, que es su obligación y su competencia, en Vigo financiamos nuestras escuelas infantiles en su totalidad, financiamos el comedor y además le damos 205.000 euros a la Xunta para sus escuelas», concluyó, antes de calificar esta situación como «el abuso continuo de la Xunta en contra de esta ciudad».