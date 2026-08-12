El Concello de Vigo acusa a la Xunta de «fracasar» en vivienda tras 17 años de gobierno del PP

El Concello de Vigo ha respondido este miércoles a las críticas del Partido Popular sobre la política municipal de vivienda y ha situado el «fracaso» en la gestión de la Xunta de Galicia. El gobierno local sostiene que, después de 17 años de ejecutivos autonómicos presididos por Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda, la ciudad supera los 10.000 demandantes de vivienda, la mayoría interesados en acceder a un inmueble en régimen de alquiler.

«El Partido Popular de Vigo se confunde en su diagnóstico. El fracaso en la política de vivienda es el de la Xunta de Galicia», sostiene el Concello, que asegura que durante ese periodo el Gobierno gallego «no ha facilitado ni una sola oferta de vivienda en alquiler» a esos demandantes en la ciudad.

Frente a esta situación, el ejecutivo vigués reivindica las actuaciones municipales puestas en marcha pese a que recuerda que el Concello «no tiene las competencias en materia de vivienda». Entre ellas cita los programas de rehabilitación de inmuebles y mejora de la eficiencia energética, para los que Vigo recibió inicialmente 6,4 millones de euros y a los que, según el gobierno local, se añadieron posteriormente más de tres millones por su elevado grado de ejecución. «Incrementamos en un 50% la financiación de este plan», destaca.

El Concello también pone el foco en su programa de rehabilitación de viviendas vacías, que cuenta inicialmente con doce inmuebles y una vigencia de dos años. El gobierno municipal asegura que los fondos podrán ampliarse si fuese necesario y sostiene que la cantidad destinada por Vigo en 2026 supera la consignada por la Xunta para un programa equivalente en el conjunto de Galicia.

En este sentido, el ejecutivo local reta al PP a aclarar cuántas viviendas han sido rehabilitadas en Vigo con cargo al programa autonómico destinado a inmuebles vacíos. «Creemos que no hay ni una sola vivienda rehabilitada con cargo a este programa», señala.

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El gobierno municipal extiende además sus críticas a la compra de viviendas desocupadas y pregunta al PP cuántos inmuebles de este tipo ha adquirido la Xunta en Vigo durante sus años de gobierno. «Creo que el balance es cero, pero no cero este año, cero durante todos los años que lleva gobernando el Partido Popular en Galicia. Por lo tanto, su balance sí que es de fracaso», concluye.