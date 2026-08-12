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El BNG de Vigo exige medidas al Concello y Xunta para acabar con el sinhogarismo

La representación viguesa del partido nacionalista de Galicia pide medidas al gobierno autonómico y municipal para solucionar la situación de las personas sin hogar

VIGO. ANTIGUA ESTACION DE AUTOBUS. AVENIDA MADRID

VIGO. ANTIGUA ESTACION DE AUTOBUS. AVENIDA MADRID / Pablo Hernández Gamarra / FDV

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Carolina Pérez

El Bloque Nacionalista Galego de Vigo reclama medidas para erradicar el estado de sin hogar que padecen miles de personas en Vigo. Exige que la Xunta y el Concello abandonen sus «políticas aporofóbicas» y que actúen de manera coordinada sobre el asunto. El partdio, a través el comunicado de prensa, advierte que cerrar la estación de autobuses antigua no resuelve el problema, solo aparta la vista y deja a las personas más vulnerables sin alternativa.

De esta manera, el portavoz del BNG de Vigo, Xabier Igrexas, afirma estar ante personas de «carne y hueso» a las que no se les puede abandonar y dejar sin alternativas en una situación vital complicada y difícil de solucionar.

El partido considera grave el tratamiento de la Xunta y del Concello a las personas que acueden a la estación de autobuses de la ciudad para protegerse de la imtemperie de las calles. Así, Igrexas recuerda la creación del Comité de Emergencia Social que el partido propuso. Un organismo que estaría formado por tres mesas: una institucional, para coordinar Concello y Xunta; una técnica, encargada de diseñar y aplicar medidas efectivas; y una social, con la participación de entidades y organizaciones que trabajan diractamente con la población empobrecida.

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El BNG reclama así un cambio radical de enfoque: «pasar de tratar el sinhogarismo como un problema de seguridad y abordarlo como una cuestión de derechos sociales».

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