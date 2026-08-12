Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse solar GaliciaThe Corrs CastrelosListas negras clientesCésped BalaídosTerremoto en ColombiaAlerta escasez agua
instagramlinkedin

Estadísticas de Aena

El aeropuerto de Vigo acusa el cierre de rutas y pierde un 4% en el inicio de la temporada alta

Pese a la recuperación de los vuelos a Mallorca y Santander, la terminal cae de la barrera de los 100.000 viajeros por primera vez desde la pandemia

Viajeros a su llegada al aeropuerto de Peinador en julio en el estreno de las rutas de Santander y Mallorca.

Viajeros a su llegada al aeropuerto de Peinador en julio en el estreno de las rutas de Santander y Mallorca. / Pablo Hernández Gamarra

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Víctor P. Currás

Víctor P. Currás

Vigo

Era previsible por la mera caída de la demanda, aunque los efectos podían ser peores. El aeropuerto de Vigo inició su temporada alta más tenue este siglo con una caída del 4,1% en su número de viajeros, perdiendo además la barrera psicológica de los 100.000 pasajeros en julio; el primero de los meses de mayor actividad. Excluyendo el binomio de la pandemia (2020-21), es la primera vez desde 2015 que se pierde dicha cifra.

Respecto al anterior verano se han perdido las conexiones de Londres-Stansted (Ryanair) y las de Air Nostrum a Lanzarote, Gran Canaria o Valencia. Así, las únicas novedades en la parrilla fueron Palma de Mallorca y Santander. El enlace con la capital balear pierde la mitad de su pasaje hasta los 1.471 usuarios en 20 operaciones; mientras que el de la cántabra se mantiene como en las temporadas anteriores con 379 viajeros en cuatro vuelos por sentido.

El resto de rutas de la terminal continúan con su buena marcha pese a la limitada oferta. Madrid se mantiene por encima de los 65.000 pasajeros (cae un 1,6%) con ocupaciones superiores al 80% en Iberia y Air Europa, que siguen imponiéndose al AVE en el corredor pese a operar 16 vuelos menos. La mejor noticia llega con Barcelona, donde Vueling continúa recuperando terreno perdido desde el fin de la pandemia y dispara un 17% los pasajeros. Los aviones entre Peinador y El Prat rozaron el 93% de ocupación; ofertando además 4.000 plazas más que el julio anterior hasta superar las 20.000 en el corredor.

Binter, sostén del aeropuerto con Canarias

Quien sigue encontrando mercado de sobra que atender en Vigo es Binter. La aerolínea, ahora amenazada por la nueva base de Wizz Air en Santiago, marcó un nuevo récord con 116 vuelos al archipiélago canario, superando además el 91% de ocupación. El mayor crecimiento llega con Tenerife-Norte (7.236 pasajeros, un 35% más) pero Gran Canaria no acusa la pérdida de la competencia y sube otro 4,1% hasta los 6.749 viajeros.

Noticias relacionadas y más

Julio se trata de un mes atípico en el que tampoco aparecen los tráficos asociados al Celta y el resto de partidos ligueros o el Imserso. Así, solamente los 297 saharauis desde Tinduf añaden el toque internacional a las estadísticas de Aena. En julio, por el contrario, sí que crecieron las mercancías (+46,1% hasta superar las 30 toneladas) y las operaciones (+6,5%) pese a la pérdida de 69 vuelos comerciales, los que de verdad afectan a los viajeros de a pie.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las terrazas convierten el centro de Vigo en una yincana
  2. Del hospital Álvaro Cunqueiro a Londres para estudiar a los atletas de gran corazón
  3. Rumbo directo a Vigo desde Irlanda: The Corrs deja 'sin aliento' a Castrelos
  4. Menores con adulto y permiso parental se quedaron fuera de la platea de Castrelos para ver a Abraham Mateo: «Sé que es la ley, pero...»
  5. Así va a estar el cielo en Vigo el día del eclipse: será un tiempo que dure días
  6. ¿Cómo es un día con la Panorama?: Los cantantes y el resto del equipo de la orquesta ponen sus secretos al descubierto
  7. La hazaña de dos abuelos de 92 y 83 años en Cíes: Mario y Alsira conquistan la isla junto a su nieto
  8. Dos policías nacionales salvan a una mujer que se quedó inconsciente al atragantarse en un bar de Vigo

Peinador acusa el cierre de rutas y cae un 4% en el inicio de la temporada alta

Peinador acusa el cierre de rutas y cae un 4% en el inicio de la temporada alta

El BNG de Vigo exige medidas al Concello y Xunta para acabar con el sinhogarismo

The Rapants, ante a súa estrea en Castrelos: «A nosa é unha música moi propicia para facer o amor»

The Rapants, ante a súa estrea en Castrelos: «A nosa é unha música moi propicia para facer o amor»

Vigo espera (de momento) sin colas por el fenómeno histórico del eclipse

Desaconsejan temporalmente el baño en la playa viguesa de A Punta por presencia de bacterias

Desaconsejan temporalmente el baño en la playa viguesa de A Punta por presencia de bacterias

La Xunta forma en Vigo a 15 desempleados en prevención de incendios y trabajos forestales

El Concello de Vigo adjudica por 1,8 millones la gestión de la escuela infantil municipal de Bembrive

El Concello de Vigo adjudica por 1,8 millones la gestión de la escuela infantil municipal de Bembrive

El Concello de Vigo acusa a la Xunta de «fracasar» en vivienda tras 17 años de gobierno del PP

El Concello de Vigo acusa a la Xunta de «fracasar» en vivienda tras 17 años de gobierno del PP
Tracking Pixel Contents