El aeropuerto de Vigo acusa el cierre de rutas y pierde un 4% en el inicio de la temporada alta

Era previsible por la mera caída de la demanda, aunque los efectos podían ser peores. El aeropuerto de Vigo inició su temporada alta más tenue este siglo con una caída del 4,1% en su número de viajeros, perdiendo además la barrera psicológica de los 100.000 pasajeros en julio; el primero de los meses de mayor actividad. Excluyendo el binomio de la pandemia (2020-21), es la primera vez desde 2015 que se pierde dicha cifra.

Respecto al anterior verano se han perdido las conexiones de Londres-Stansted (Ryanair) y las de Air Nostrum a Lanzarote, Gran Canaria o Valencia. Así, las únicas novedades en la parrilla fueron Palma de Mallorca y Santander. El enlace con la capital balear pierde la mitad de su pasaje hasta los 1.471 usuarios en 20 operaciones; mientras que el de la cántabra se mantiene como en las temporadas anteriores con 379 viajeros en cuatro vuelos por sentido.

El resto de rutas de la terminal continúan con su buena marcha pese a la limitada oferta. Madrid se mantiene por encima de los 65.000 pasajeros (cae un 1,6%) con ocupaciones superiores al 80% en Iberia y Air Europa, que siguen imponiéndose al AVE en el corredor pese a operar 16 vuelos menos. La mejor noticia llega con Barcelona, donde Vueling continúa recuperando terreno perdido desde el fin de la pandemia y dispara un 17% los pasajeros. Los aviones entre Peinador y El Prat rozaron el 93% de ocupación; ofertando además 4.000 plazas más que el julio anterior hasta superar las 20.000 en el corredor.

Binter, sostén del aeropuerto con Canarias

Quien sigue encontrando mercado de sobra que atender en Vigo es Binter. La aerolínea, ahora amenazada por la nueva base de Wizz Air en Santiago, marcó un nuevo récord con 116 vuelos al archipiélago canario, superando además el 91% de ocupación. El mayor crecimiento llega con Tenerife-Norte (7.236 pasajeros, un 35% más) pero Gran Canaria no acusa la pérdida de la competencia y sube otro 4,1% hasta los 6.749 viajeros.

Julio se trata de un mes atípico en el que tampoco aparecen los tráficos asociados al Celta y el resto de partidos ligueros o el Imserso. Así, solamente los 297 saharauis desde Tinduf añaden el toque internacional a las estadísticas de Aena. En julio, por el contrario, sí que crecieron las mercancías (+46,1% hasta superar las 30 toneladas) y las operaciones (+6,5%) pese a la pérdida de 69 vuelos comerciales, los que de verdad afectan a los viajeros de a pie.