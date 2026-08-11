La Xunta instalará un cierre provisional en los soportales de la estación de autobuses de Vigo

La Xunta coordinará con el Concello de Vigo y la Delegación del Gobierno las actuaciones previstas en el entorno de la estación de autobuses ante la presencia continuada de personas sin hogar en la zona. La medida fue abordada este martes en una reunión entre representantes de las administraciones autonómica y municipal. El Gobierno gallego instalará un cierre provisional en los soportales situados en el espacio de titularidad autonómica. Para ejecutar la actuación, la Xunta ya ha presentado la comunicación previa de obra ante el Concello y ha solicitado la colaboración tanto de los servicios sociales municipales como de la Policía Nacional, dependiente de la Delegación del Gobierno.

La Administración autonómica señala que la intervención responde a su condición de titular de la infraestructura de transporte y permitirá restringir el acceso a esa zona. Según la Xunta, el cierre servirá para «impedir usos inadecuados», mejorar las condiciones de seguridad y facilitar los trabajos de limpieza y mantenimiento, además de «preservar el estado de conservación» del inmueble y favorecer un «uso ordenado y adecuado» de las instalaciones.

En relación con las personas sin hogar presentes en el entorno de la estación, la Xunta recordó al Concello que, conforme a la normativa vigente, la Administración local tiene la competencia para prestar atención inmediata a las personas en situación o riesgo de exclusión social, así como para crear, gestionar y mantener los servicios sociales comunitarios básicos y específicos. El Gobierno gallego indicó que continuará colaborando en la atención a estas personas dentro de sus propias competencias, principalmente mediante el apoyo a entidades sociales y a los programas que desarrollan en este ámbito.

El Concello habla de «deslealtad»

El Concello de Vigo acusa a la Xunta de Galicia de pretender trasladar al Ayuntamiento toda la responsabilidad sobre las personas sin hogar que permanecen en las instalaciones de la estación de autobuses y de no haber ejercido sus competencias en materia de vivienda. La concejala de Política Social, Yolanda Aguiar, realizó estas críticas tras la reunión y acusó al gobierno gallego de «deslealtad»

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Aguiar sostiene que el Ayuntamiento ha venido atendiendo durante meses a estas personas a través de sus recursos de emergencia social, mientras advertía a la Xunta de la situación que se estaba produciendo en una instalación de titularidad autonómica. Entre los servicios ofrecidos cita plazas de pernocta en el albergue, comedor social, atención de emergencia, duchas, unidad de higiene y ropero.