Vigo invertirá 1,5 millones en renovar 65 parques infantiles y ampliará el de A Miñoca

El Concello de Vigo reforzará durante los próximos meses la renovación de la red de parques infantiles de la ciudad con una inversión de 1,5 millones de euros en 65 instalaciones. La actuación incluirá la colocación de 72 nuevos columpios, elementos multijuego, figuras en tres dimensiones, nuevos vallados y pavimentos de caucho.

El alcalde, Abel Caballero, anunció además la ampliación del parque infantil de A Miñoca, unas obras que acaban de ser adjudicadas por cerca de 50.000 euros. El objetivo es incorporar equipamientos destinados a niños mayores de diez años, ya que el área de juegos actual está principalmente orientada a edades más tempranas. La principal novedad serán dos tirolinas de 32 metros de longitud que aprovecharán la pendiente existente en el parque. «Vamos a ampliar los juegos para niños mayores de 10 años», explicó Caballero, que defendió la necesidad de adaptar estos espacios a diferentes edades.

El paquete de actuaciones previsto por el Concello contempla también 27 nuevos cierres en otros tantos parques y ocho nuevos pavimentos de caucho. A ello se sumarán diferentes elementos de juego y nuevos columpios de colores.

La intervención se suma a otras actuaciones de mayor dimensión que están en marcha o previstas en distintos puntos de Vigo. Entre ellas figura el futuro macroparque infantil de Finca Matías, entre Travesía de Vigo y la calle Aragón, cuyas obras comenzaron con la colocación de la primera piedra el pasado 7 de julio. El proyecto cuenta con un presupuesto de 2,85 millones de euros y está llamado a convertirse, según el alcalde, en el mayor parque infantil de la ciudad.

También en julio comenzaron las obras de la plaza Fernando Elorrieta Rey, con una inversión de 762.000 euros. El proyecto contempla la creación de un nuevo parque en un espacio actualmente deteriorado situado entre Martín del Garrido, la calle Palencia, Portela y Jesús Fernández.

Caballero destacó el volumen de espacios de ocio infantil y deportivo existentes en Vigo. La ciudad cuenta actualmente con 16 macroparques infantiles, a los que se sumará el de Finca Matías, además de 72 parques biosaludables, cuatro skateparks y siete zonas de calistenia.

El alcalde utilizó precisamente esta última cifra para comparar la dotación de Vigo con otras ciudades. «En una ciudad como Gijón hay un parque de calistenia, en Vigo siete», señaló.

Doctor Carracido

Por otro lado, Caballero volvió a cargar este martes contra la Diputación de Pontevedra por el retraso en la firma del convenio para acometer la humanización de la calle Doctor Carracido. Según aseguró, el Concello aprobó el proyecto en octubre del pasado año y, diez meses después, el organismo provincial todavía no ha dado el visto bueno al acuerdo.

Caballero consideró «un retraso» que, a su juicio, está demorando una actuación que podría estar ya en marcha. «Para un convenio que se hace en dos semanas, diez meses de retraso», afirmó el alcalde, que sostuvo que Vigo ya podría tener «avanzada una parte importante» de la humanización.

El proyecto supera los tres millones de euros y contempla una transformación integral de la calle. El Concello, explicó Caballero, está preparado para iniciar los trabajos, pero necesita previamente la firma de la Diputación. «Tan pronto tengamos el visto bueno desde la Diputación» se podrá poner en marcha la actuación, señaló.