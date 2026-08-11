Vigo ante el eclipse: entre «no me lo pierdo» y «me da igual»

A un día del eclipse de Sol, todos tienen sus gafas homologadas preparadas... ¿o no? Hay gente que lejos de unirse al furor que causa este acontecimiento, decide esquivar la expectación y seguir con su rutina diaria. El miércoles 12 de agosto muchos españoles estarán pendientes y mirarán al cielo durante unos minutos. Más de un siglo después, un eclipse total solar se paseará sobre la península ibérica, que se verá en su plenitud en comunidades autónomas como Galicia, Asturias, Castilla y León y Baleares y son muchos los que tienen esa fecha marcada en su calendario.

Este fenómeno alcanzará su fase máxima alrededor de las 20:28-20:30. España será uno de los mejores lugares del mundo para observar el evento astronómico y el norte es uno de los grandes afortunados para verlo. En Vigo, el eclipse será casi total y la curiosidad invita a buscar el mejor lugar de la ciudad para contemplarlo. Algunos lo harán desde terrazas, otros se han apuntado a excursiones en barco por la ría y también habrá quienes simplemente elijan algún punto de la urbe para disfrutarlo.

Incluso los hay que han organizado sus vacaciones o han pedido días libres para desplazarse hasta un lugar donde logren contemplarlo mejor. Familias, aficionados a la astronomía, fotógrafos y simples curiosos investigan las mejores ubicaciones para no perderse ningún detalle. Para ellos se trata de una oportunidad única; para otros, no será más que una anécdota. Como en cualquier evento que despierta tanto interés, hay opiniones para todos los gustos. Es el caso de Uxía Rodríguez, una joven viguesa que afirma: «Lo voy a ver con mi padre y con sus amigos. Han decido hacer una fiesta del eclipse; lo vemos todos en una casa y luego celebramos».

Una bandada de aves atravesando un eclipse solar total / Shutterstock

Pero frente a quienes cuentan los días, también están los que no le dan demasiada importancia. El revuelo en redes sociales, las reservas, las excursiones y el resto de guías y recomendaciones no han conseguido despertar el interés de todos. Para algunos, el fenómeno pasa simplemente desapercibido, como para Martín Domínguez: «No es algo que me haga especial ilusión, más sabiendo que en los últimos años ya ha habido alguno y tampoco me despertó gran interés», comenta. A esto además añade que lo ve como «un evento social» y que, en el caso de que lo vea, será «por hacer un plan diferente».

A esta idea se suma Sofía García, que cuenta que «si no es como acto social para ver con mis amigos, no lo veo. Sola no lo vería, me da bastante igual». En la misma línea, Daniel Breff asegura: «Yo el eclipse no lo voy a ver, si acaso desde mi casa. No me parece algo super importante».

De cualquier manera, el eclipse se dejará ver y el día se volverá noche por unos minutos. Algunos pondrán la mirada fija en el cielo, otros lo vivirán como un plan más y habrá quienes simplemente sigan con su día a día. Al final, cada uno vivirá su 12 de agosto a su manera.