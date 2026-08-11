Atención
Las Urgencias de Vigo suman otro lunes de sobrecarga con un 30% más de demanda que la media del año pasado
Recibieron a un total de 588 personas y 89 de ellos requirieron ingreso
La media de atenciones a adultos en el Servicio de Urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro el año pasado fue de 454. Este lunes, recibió un 30% más de demanda, hasta alcanzar los 588 casos.
El servicio del Cunqueiro acumula otro lunes de sobrecarga, después de que marcara su récord histórico el 6 de julio, con 629, y lo rozara el pasado 3 de agosto, con 625 asistencias.
Con la llegada del turismo estacional y la menor disponibilidad de citas en Atención Primaria por las vacaciones de los profesionales, es habitual que esta sea una época con una mayor demanda en el servicio del Cunqueiro. El año pasado, la media diaria del mes de julio estuvo en 473 atenciones de adultos y la de agosto, en 472. Este lunes se rebasaron en más de un centenar.
Ingresos
El porcentaje de pacientes que requirieron ingreso fue elevado, con más del 15%. Esto se tradujo en 89 personas que fueron hospitalizadas. Fuentes oficiales del Área Sanitaria de Vigo aseguran que no hubo problemas para encontrarles hueco en planta.
En todo el complejo, solo se realizaron 25 operaciones programadas con ingreso, además de otras 55 ambulatorias.
Desde Urgencias siempre se recuerda a la población que acuda primero a su centro de salud o al Punto de Atención Continuada más cercano.
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