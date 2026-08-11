Trabajadores se movilizan en Vigo contra la apertura comercial los domingos

El rechazo a trabajar los domingos y festivos centró este martes la movilización de CC OO en Vigo, que reunió a cientos de personas entre El Corte Inglés de Gran Vía y el centro comercial Vialia. El sindicato reclama poner freno a la extensión de las aperturas comerciales y defiende que los domingos deben quedar reservados para el descanso, la vida familiar y la conciliación. La protesta sirvió además para llamar a secundar la huelga convocada para este sábado, 15 de agosto.

CC OO considera que la apertura de los establecimientos en domingos y festivos se ha ido convirtiendo en una práctica cada vez más habitual, a costa, según denuncia, del tiempo de descanso de quienes trabajan en el comercio. El sindicato reclama revisar este modelo y cuestiona especialmente las aperturas durante los meses de verano, cuando sostiene que las ventas suelen disminuir.

«Los domingos y festivos tienen que ser tiempo libre para vivir», defendió Iván Cordeiro, secretario general de la Federación de Servicios de CCOO, durante la concentración. El dirigente sindical considera que la ampliación de las jornadas comerciales supone un «ataque frontal» al descanso dominical y festivo y advierte de que detrás de la defensa de los comercios abiertos más días existe una presión de las patronales para convertir las compras en una actividad de ocio más.

La secretaria general de CC OO, Amelia Pérez, insistió en que la apertura dominical se ha «normalizado» en los últimos años, pero considera que no está justificada durante el verano. A su juicio, el calendario comercial debe tener en cuenta que detrás de cada establecimiento abierto hay trabajadores que tienen que renunciar a su descanso dominical.

La protesta de Vigo se produce además en vísperas de una jornada de huelga que CC OO ha convocado para el próximo sábado. El sindicato pretende convertir el 15 de agosto en un nuevo episodio de presión para modificar el actual modelo de aperturas y reivindicar unas condiciones laborales que permitan compatibilizar el empleo en el comercio con la vida personal y familiar.

Pérez aprovechó también la movilización para responder al presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, por sus críticas al aumento de la conflictividad laboral. La dirigente sindical acusó a la patronal de bloquear las negociaciones y de negarse a repartir los beneficios empresariales. «Si imperase el sentido común en la clase empresarial de este país, no tendríamos que llegar hasta estos extremos», afirmó.