Situación crítica del embalse de Eiras: «Es la peor situación histórica de reserva de agua», alerta Caballero

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, alertó este martes de que el embalse de Eiras se encuentra actualmente en «la peor situación histórica» de reservas de agua registrada para estas fechas. Según explicó, sin la nueva estación potabilizadora financiada por el Concello, la ciudad dispondría de agua para aproximadamente tres meses y medio, mientras que la nueva infraestructura permite elevar ese margen hasta entre cuatro meses y medio y cinco meses.

Caballero comparó los actuales niveles del embalse con los registrados en otros años de sequía, especialmente 2011 y 2017. Según señaló, las reservas se encuentran ahora por debajo de las existentes en esas mismas fechas durante ambos episodios. «Estamos muy por debajo de todos los años anteriores», afirmó. El regidor recordó que en 2017 Vigo estuvo «a punto de quedarse sin agua» y volvió a reclamar a la ciudadanía un consumo responsable para reducir el riesgo de restricciones.

Embalse del Eiras, a mediados de este mes. / FDV

El alcalde criticó en este contexto la respuesta de la Xunta a los llamamientos municipales al ahorro. Caballero censuró que el Gobierno gallego hubiese acusado al Concello de mantener un discurso «alarmista» y «apocalíptico» mientras, según afirmó, trasladaba al mismo tiempo a Cangas y Moaña, municipios abastecidos en buena medida desde Eiras, la necesidad de limitar el consumo. «¿Cómo se atreven?», cuestionó, antes de calificar de «calamidad» la actuación de la Administración autonómica. Caballero destacó además el papel de la nueva potabilizadora, que, según indicó, permite aprovechar agua de cotas más bajas del embalse y prolongar alrededor de mes y medio las reservas disponibles. La actuación supuso, de acuerdo con los datos aportados por el alcalde, una inversión municipal cercana a los 25 millones de euros. «La Xunta ni un céntimo. La Xunta cero», reprochó.

El regidor volvió también a cuestionar la gestión autonómica de las válvulas de la presa de Eiras. Según relató, después de que la Xunta asumiese la gestión se detectó una fuga y posteriormente se acometió un bypass y la reparación de dos de las cuatro válvulas. Caballero sostiene que las instalaciones reparadas «están dando problemas» y que actualmente solo permiten garantizar un caudal de 1.100 litros por segundo. Ese volumen, señaló, queda por debajo de los aproximadamente 1.250 litros por segundo que Vigo puede alcanzar en momentos punta de consumo durante agosto. «Lo hicieron mal. Se equivocaron», afirmó el alcalde, que reclamó a la Xunta una nueva actuación para asegurar ese caudal. Caballero recordó además que la concesión de agua de Vigo alcanza los 3.000 litros por segundo.

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El alcalde confió en que las condiciones meteorológicas y una reducción del consumo permitan superar agosto y septiembre sin restricciones, pero advirtió de que la situación puede complicarse si vuelve a alcanzarse el pico de demanda. A su juicio, que las válvulas no permitan actualmente suministrar los 1.250 litros por segundo que podría necesitar la ciudad constituye una «equivocación grave» de la Xunta. «Pues lo tienen que arreglar», concluyó.