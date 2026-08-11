Rumbo directo a Vigo desde Irlanda: The Corrs deja 'sin aliento' a Castrelos

Décadas después de conquistar las listas internacionales, The Corrs regresó este martes a Galicia para reencontrarse con una afición que no olvida sus canciones. No hizo falta demasiado para comprobar que el vínculo entre la banda irlandesa y la afición gallega todavía sigue intacto. La cita musical reunió a un público variado en una noche de 'sueños', como se denomina su reconocida canción. En las primeras filas esperaban con ansia tanto niños como personas más séniors.

«Aquí hacemos la música celta, igual que ellos en sus canciones, y esa empatía va a resultar en un concierto excepcional», proclamó el alcalde de Vigo, Abel Caballero, antes de que Jim, Sharon, Caroline y Andrea Corr —por orden de edad— se subieran al escenario de Castrelos dispuestos a demostrar que el éxito que cosecharon en su día no fue fruto de la casualidad. Con una vestimenta sobria pero elegante, los cuatro hermanos de Dundalk volvieron a tocar esos ritmos que les convirtieron en una de las formaciones más reconocidas del panorama musical de los años 90 y principios de los 2000 para dejar a los asistentes, como dice su popular tema, 'sin aliento' (Breathless).

El concierto de The Corrs en Castrelos, en imágenes / José Lores

No fue una cita musical cualquiera. The Corrs ya había actuado en Galicia anteriormente en dos ocasiones. La primera de ellas, fue en 1999, en Oleiros, con motivo de los conciertos del Fin del Milenio del Xacobeo 99. Luego, en 2004, vovlieron a formar parte de las celebraciones del Xacobeo en el Monte do Gozo, en Santiago. Ahora, 22 años después de su última visita, la banda se volvió a reunir con la comunidad gallega en Vigo, a través de un repertorio construido a lo largo de más de treinta años de carrera profesional.

Sus orígenes se remontan a 1980, aunque el gran salto llegó unos años después. Poco a poco, fueron adquiriendo una fama considerable. Entre otros reconocimientos, actuaron durante la Copa Mundial de Fútbol en 1994 y posteriormente fueron teloneros de Céline Dion. Un año más tarde, conocieron al productor David Foster y grabaron su primer álbum. A partir de entonces, la historia de The Corrs comenzó a crecer a una velocidad vertiginosa: discos de platino, giras internacionales y canciones que terminarían formando parte de la banda sonora de toda una generación.

En Castrelos, esa historia comenzó con Only When I Sleep. La canción pertenece al segundo álbum de estudio de la banda. Fue uno de sus éxitos internacionales, ayudando a consolidarla fuera de Irlanda. Con Jim a la guitarra, Sharon destacando con el violín, Caroline controlando la batería y Andrea como vocalista principal y tocando la flauta irlandesa, el concierto continuó con Give Me a Reason, Lough Erin Shore y Forgiven, Not Forgotten.

La cita musical reunió a distintas generaciones. / Jose Lores / FDV

«Es un placer estar aquí con vosotros en Vigo esta noche», saludó Andrea a sus fans en español. «Es nuestra primera vez en este lugar tan bonito. Gracias por querer a nuestra música y apoyarnos en España durante todos estos años, estamos eternamente agradecidos», continuó añadiendo en inglés.

Como era de esperar, no fallaron sus temas más populares, como What Can I Do, Radio o So young, en los que el público demostró que la energía que la banda transmitió en su momento todavía seguía viva. Con Runaway, uno de los más queridos del repertorio, los artistas fueron preparando una despedida que encabezó el hit Breathless, dando lugar a uno de los instantes más vibrantes y especiales del concierto.

La popular composición subió los decibelios del recinto y recordó por qué aquella mezcla de pop-rock y sensibilidad celta funcionó tan bien a escala global. Por último, Toss the Feathers bajó el telón de un espectáculo muy internacional en el que no faltó la esencia irlandesa.

Acordes españoles

La vinculación española de los Corr va más allá de sus conciertos. El grupo tiene dos colaboraciones con Alejandro Sanz, ampliando todavía más ese puente entre Irlanda y España. En Una noche, los irlandeses cantan en español, mientras que Me iré (The hardest day) es una creación bilingüe, mayoritariamente en inglés.

Particularmente, Sharon Corr también mantiene un vínculo indirecto con la realeza española a través de su exmarido, el abogado Robert Gavin Bonnar. Tras su romance, estuvo con Telma Ortiz, hermana de la reina Letizia, hasta su reciente separación. A Corr no le pareció bien esta «traición» y, de hecho, durante una etapa en la que la cantante prosiguió con su carrera artística en solitario, compuso The Fool & The Scorpion (La tonta y el escorpión), una canción que incluye lo que parecen ser referencias a la pareja. En la letra, Sharon nombra explícitamente a «la hermana retorcida de la reina» y se dirige a ella como «una camaleona».