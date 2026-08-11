Rebajan la pensión de 13.000 euros mensuales de una viguesa y sus hijos porque deben adaptarse al nuevo «nivel de vida»

Nueva situación familiar, nuevo «nivel de vida». Así de tajante se ha mostrado la Audiencia civil de Vigo que rebaja la pensión, tanto de la madre como respecto a los hijos, que un padre debe abonar tras el divorcio. Inicialmente, esta cuantía estaba fijada en 13.280 euros mensuales, ya que el hombre cuenta con un «ingente patrimonio» y la mujer se dedicó durante los 24 años de matrimonio, al cuidado «en exclusiva» de los hijos y «carga del hogar». De ellos 2.000 se correspondían a los alimentos de los tres hijos, un menor y dos adultos, 4.500 relativos al cuidado de la vivienda (un chalet de grandes dimensiones con empleada interna, jardinero y seguridad privada), 2.000 de pensión compensatoria para la mujer y 180 euros para el alimento y cuidados de sus tres mascotas.

Analizado el caso, los jueces entienden que si bien durante la relación, el hombre sufragaba «todos los gastos», en la actualidad y con el divorcio, no se puede repercutir en él «todos los gastos asociados e incluso necesarios de una vivienda de las características del domicilio familiar». «La ruptura de la economía familiar incluso de las más solventes y pudientes, determina una pérdida de poder adquisitivo de sus integrantes, resultando necesario adecuar el nivel de vida a la nueva situación familiar».

De este modo, para que los hijos puedan seguir disfrutando del «altísimo nivel de vida» y de sus «efectivas necesidades», incrementa la pensión alimenticia en 1.000 euros por hijo, pero elimina por completo los 4.500 euros relativos al cuidado de la vivienda.

Un Ferrari y hasta un helicóptero

En cuando a la pensión compensatoria, reconoce la Audiencia la diferencia de patrimonio entre los ex cónyuges. Mientras el patrimonio del padre, valorado en 7,9 millones de euros, incluido un Ferrari, barco, helicóptero o moto de agua, el de la madre, que fue profesora durante varios años, roza el millón de euros. Por todo ello, sí reconoce su derecho a recibir esta prestación fijándola en 2.000 euros mensuales pero no por tiempo ilimitado.

Cifra su duración en 7 años, periodo que consideran los magistrados suficientes para «superar el desequilibrio económico que hoy se aprecia». En cuanto a la indemnización por el trabajo desempeñado en casa, la Audiencia lo rechaza en vista de las donaciones de inmuebles que el hombre puso a su nombre, concretamente «tres pisos y cuatro garajes» así como la «mitad» del chalet.

Con todo, cifra la pensión mensual a cargo del padre en favor de la madre y los hijos de 11.300 euros: 3.000 por hijo, 2.000 para la mujer y 300 por las mascotas.