El PP de Vigo critica la «escasa respuesta» a los programas municipales de vivienda: «El alquiler no arranca»

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, criticó este martes la evolución de los programas municipales destinados a incrementar la oferta de vivienda en la ciudad y aseguró que el plan de compra de inmuebles para destinarlos posteriormente al alquiler «no arranca». Según los datos aportados por la dirigente popular, siete meses después de su puesta en marcha solo tres propietarios se han interesado por esta iniciativa.

Sánchez recordó que el programa establece un máximo de 180.000 euros por inmueble, cantidad que incluye tanto la adquisición como su eventual rehabilitación. Por el momento, según explicó, las tres propiedades interesadas están en proceso de evaluación y solo se ha realizado una tasación. La presidenta del PP sostiene que la propia concejala de Urbanismo ha reconocido que esa valoración «no es acorde a la realidad del mercado».

«No parece que vayan a encontrar a muchos propietarios dispuestos a deshacerse de sus inmuebles por esas cantidades», afirmó Sánchez, quien señaló que el Concello ha decidido reformular los criterios de tasación. A su juicio, esta modificación evidencia que «el programa no coge carrerilla, ni mucho menos». La popular contrapuso las tres viviendas interesadas con las más de 17.000 que, según las cifras que maneja su formación, permanecen vacías en Vigo.

La dirigente del PP también puso el foco en el programa municipal de ayudas para la reforma de viviendas. Según indicó, durante su primer año únicamente concedió una ayuda y, después de su reformulación, este año habría incorporado otras nueve viviendas. De esta manera, Sánchez cifra en doce los propietarios que hasta ahora se han interesado por los dos programas municipales.

A estas actuaciones añadió las 27 viviendas previstas en Esturáns, cuyas obras, según señaló, todavía no han comenzado. «No llegan a 40 viviendas en total. ¿Es así como va a resolver el gobierno local el problema de la vivienda en la ciudad?», cuestionó la presidenta popular, que también preguntó «cuánto tiempo» necesitaría el Concello para responder a las aproximadamente 8.000 solicitudes de demandantes de vivienda que, según sus datos, existen en Vigo.

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Sánchez contrapuso estas cifras con las actuaciones de la Xunta, que en las últimas semanas ha licitado 123 viviendas y ha publicado el informe relativo a Santa Cristina con el objetivo de desarrollar 1.450 viviendas protegidas en Lavadores. Para la presidenta del PP vigués, el Gobierno gallego «va a otro ritmo», mientras acusó al ejecutivo de Abel Caballero de buscar que «parezca que hace algo» en materia de vivienda y de preocuparse únicamente por «la propaganda». «Las cuentas claras porque todo lo demás son cuentos», concluyó.