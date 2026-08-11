Oporto capta una tercera aerolínea para una de las rutas inexistentes en Galicia y anheladas por Vigo

Cuando se habla de posibles destinos para el aeropuerto de Vigo —o de toda Galicia— son Londres, París y otros hubs como Ámsterdam o Lisboa los más demandados. Sin embargo, hay uno que cada cierto tiempo emerge como necesidad para empresas e instituciones del área olívica: Bruselas.

En la actualidad solamente Ryanair une con dos frecuencias semanales el aeropuerto de Santiago con el de Charleroi, situado al sur de Bélgica a algo más de una hora en autobús de la capital. Sin embargo, la aerolínea irlandesa continuará este otoño sus recortes en Galicia y suprimirá de nuevo el enlace durante todo el invierno. En el pasado Vueling también lo operó directamente a Zaventem, la terminal situada más cerca de la urbe. Pese a su ambicioso plan de rutas y el anuncio de un quinto avión basado en Lavacolla, por el momento todavía no ha habido novedades al respecto.

Esta situación contrasta con la que se da en el gran aeropuerto de la Eurorregión. Durante la temporada alta Oporto disfruta de dos vuelos diarios con Brussels Airlines —permitiendo enlazar con su red de destinos en África o el resto de Europa— y cinco semanales con Ryanair, quien completa su oferta con 12 frecuencias semanales desde Charleroi. En invierno, si bien la cifra cae a 18 vuelos semanales por sentido entre las tres rutas, contará desde este año con una tercera operadora en liza.

Transavia ha anunciado que desde el 14 de diciembre volará entre ambas ciudades , reafirmando su apuesta por la flamante base estrenada este año en Bruselas. La aerolínea de bajo coste del grupo Air France-KLM alcanza así la docena de rutas desde Zaventem. Los vuelos los lunes, miércoles y sábados servirán como alternativa para viajeros de negocios o placer hacia toda Bélgica, el sur de Países Bajos o Luxemburgo, donde existe una notable comunidad lusa.

Vigo, única sede sin conexión con Bruselas

Desde el Francisco Sá Carneiro ya cuenta con conexiones directas a Brest, París-Orly, Lyon y Ámsterdam, sirviendo como alternativa a otras low cost o incluso sus «hermanas mayores», que concentran los viajeros en conexión a Charles de Gaulle y Schipol. En nuestro país están presentes en aeropuertos regionales como Granada, Almería o Girona, pero no en Galicia después su salida de Santiago en 2023. Allí se repitió, casi una década después, la misma competencia con ayudas públicas que expulsó a Air France en Peinador después de una década volando a mercado.

Sin embargo, en la actualidad podría ser más sencillo recuperar el enlace directo —aunque de forma más modesta— a la capital belga que a la gala. La presencia y crecimiento de la Agencia Europea de Control de la Pesca (EFCA) hace más importante la conexión ágil entre Vigo y la capital comunitaria. De hecho, Vigo es la única sede de una agencia europea sin una conexión directa con Bruselas.

Destinos menores como Salónica (Desarrollo de la Formación Profesional), Angers (Variedades Vegetales, próxima a Nantes) o Heraclión (Seguridad de las Redes y de la Información) cuentan con vuelos sin escalas. Con alternativa ferroviaria en un par de horas, urbes como Colonia (Seguridad Aérea); Lille (Agencia Ferroviaria) y La Haya (Europol) no requieren de la aviación.

En el pasado se llegó a especular con la posibilidad de que este vuelo pudiera ser declarado de Obligación de Servicio Público (OSP) dado su función vertebradora para funcionarios, técnicos y empresas. Sin embargo, la ruta nunca se llegó a fraguar pese a tener el interés de Brussels Airlines. En 2008 su director en España, Richard Painvin, apuntaba a que podría iniciarse en noviembre con cuatro frecuencias semanales. «La demanda teórica daría para alcanzar el 70% de ocupación», apuntaba tras las negociaciones con el Concello. En 2010 llegaría a operar la ruta con Vueling, alcanzando los 18.034 pasajeros en plena crisis económica.

A la espera de un acuerdo histórico para Peinador, el camino hacia el resto de Europa seguirá pasando por el sur que marca Sá Carneiro.