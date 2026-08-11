El mejor mirador para ver el eclipse en Vigo: playas y zonas elevadas

Vigo no será de los municipios donde se verá al 100% el eclipse solar, pero su orientación oeste sí lo convierte en afortunado. Porque permitirá que desde prácticamente cualquier zona se pueda observar este histórico fenómeno. Solo hacen falta dos condiciones: situarse en un lugar elevado, fuera de cualquier aglomeración o superficie arbórea, y con vistas al horizonte, lo que convierte a las playas en el emplazamiento «idóneo».

«Tanto las playas de Alcabre, Samil, Canido... todas están orientadas hacia el eclipse y son sitios idóneos para verlo. También puntos elevados como O Castro, el Monte Alba, el Cepudo, Monte dos Pozos... lo importante es que sean sitios de fácil acceso y salida» , cuenta Enrique Alonso, astrónomo y presidente de la Fundación CEO Ciencia y Cultura.

Reconoce que es importantísimo poder ver sin ningún obstáculo «el horizonte», de ahí la importancia de escoger el mar. «El eclipse que se verá en Vigo será del 99,4%, que es más que notable. Imagínense cuando ven el sol ponerse detrás de Cíes,este naranja se verá todavía será más espectacular. Los colores cambiarán, el rojo lo veremos más negro; todo se pondrá oscuro; se podrá observar quizás un Venus más brillante; descenderá la temperatura por la sombra...», cuenta Alonso.

Recuerda que el primer contacto comenzará a las 19.30 horas, cuando la luna empiece a comerle terreno al sol alargándose una hora. «Al no ser en Vigo un eclipse total es importante no quitarse las gafas en ningún momento. Aunque sea un solo hilillo de luz concentrada en el ojo puede ser peligroso», sentencia el experto.

Las zonas recomendadas para ver en Vigo el eclipse son las siguientes:

Vista aérea del Monte dos Pozos, en Valladares. / Marta G. Brea

Monte dos Pozos

La parroquia de Valladares, por sus elevadas zonas montañosas y picos, es una de las predilectas para la visualización del eclipse. En el monte dos Pozos, en la zona más al oeste, se podrá ver la línea del horizonte sin contaminación.

La playa de Samil. / Marta G. Brea

Playas de Samil- Alcabre-Canido

Los expertos coinciden en señalar las playas como los mejores emplazamientos para observar cómo la luna le comerá terreno al sol. «Será como el naranja de la puesta de sol pero más espectacular», aprecian.

Vista del horizonte desde O Castro. / Marta G. Brea

Monte de O Castro

Para evitar desplazamientos a otras parroquias, y para todos aquellos que prefieran optar por la ciudad, concretamente el centro, para ver el eclipse, una de las opciones es el mirador de O Castro, siempre lejos de cualquier masa arbórea.

Vistas de la ciudad desde el mirador del Monte Cepudo. / ALBA VILLAR

Monte Alba y Cepudo

De nuevo la parroquia de Valladares cuenta con un enclave único para observar el eclipse. En Monte Alba y el pico del Cepudo, por su elevación, es de los puntos que permiten una mejor visión sin ningún tipo de interferencia.

Vistas desde el mirador de A Madroa. / Marta G. Brea

Mirador de A Madroa

Es otro de los puntos clave que permitirán ver el eclipse sin que se produzcan aglomeraciones, con buenos accesos y salidas, una de las recomendaciones de todos los expertos.

Mirador del Paseo de Alfonso XII. / Jose Lores

Paseo de Alfonso

Otra de las alternativas a los desplazamientos en coche es optar por la zona centro. Destaca además de O Castro, el mirador de Paseo de Alfonso, si bien se recomienda no aglomerar el punto y buscar alternativas.