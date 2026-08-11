Éxito total: O Marisquiño cierra su XXVI edición con más afluencia y una mayor presencia de público internacional

Marisquiño cerró este domingo su XXVI edición tras cuatro días de programación repartida entre Samil y el centro de Vigo. Los indicadores internos vinculados a los consumos en el recinto apuntan a un «notable incremento» de la afluencia respecto al año pasado, acompañado también de una mayor permanencia del público en Samil durante las distintas jornadas.

La organización destaca que la nueva distribución del recinto, con más espacios dedicados a la música, el descanso, las actividades participativas y la oferta gastronómica, contribuyó a facilitar la estancia de los asistentes. Las zonas de Big Air y Freestyle Motocross, instaladas en el área norte de Samil, registraron asimismo una mayor presencia de público, lo que para el festival confirma el «creciente interés» por estas disciplinas y el «buen funcionamiento» de estas localizaciones.

La edición dejó también una mayor presencia de familias. Marisquiño Kids amplió este año su programación a los cuatro días del festival y, según la organización, la respuesta del público «respalda» la continuidad de esta línea específica. En el apartado deportivo, Vigo volvió a reunir a deportistas internacionales junto a algunos de los principales nombres nacionales y locales, mientras que las pruebas de Skate y BMX adaptados ganaron protagonismo dentro del programa.

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A la competición se sumó una mayor presencia de la música y la cultura urbanas, con especial atención al talento gallego. El festival asegura además haber incrementado su proyección fuera de Galicia, tanto en medios de comunicación como en redes sociales, con una mayor llegada al resto de España y al ámbito internacional. Entre los visitantes extranjeros destacó la presencia de público procedente de Portugal, Reino Unido y países nórdicos.

«Marisquiño está en un momento en el que todavía tiene capacidad para crecer en muchos sentidos. Esta edición demuestra que podemos seguir desarrollando la programación y aprovechando mejor las posibilidades que ofrece el recinto, pero queremos hacerlo de una manera progresiva, manteniendo el nivel deportivo y cuidando la experiencia del público», señaló Carlos Domínguez «Pity», fundador y director del festival.

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La XXVI edición concluyó además sin incidencias reseñables. Tras esta convocatoria, la organización plantea continuar desarrollando durante los próximos años tanto la programación deportiva y cultural como la experiencia del público en el recinto de Samil.