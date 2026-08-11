Del hospital Álvaro Cunqueiro a Londres para estudiar a los atletas de gran corazón

Los deportistas de alto nivel, a veces, pueden desarrollar un gran corazón, en el sentido literal de la expresión. Se conoce como corazón de atleta y es una adaptación al entrenamiento intenso, creciendo ligeramente y engrosando sus paredes, con más capacidad para almacenar y bombear sangre en cada latido y un pulso más lento. Es natural y benigno. Uno de los mayores retos de la cardiología deportiva es diferenciarlo de una enfermedad que incrementa el riesgo de muerte súbita, precisamente, al hacer ejercicio: la miocardiopatía arritmogénica.

El doctor André González García, que acaba de terminar su especialización en Cardiología en el servicio del Hospital Álvaro Cunqueiro, ha recibido una de las cuatro becas «Magda Heras», que concede la Sociedad Española de Cardiología (SEC), con la colaboración de la Fundación Española del Corazón (FEC), para impulsar la formación investigadora y el desarrollo de competencias científicas de jóvenes profesionales con una movilidad internacional posresidencia.

La ha obtenido para llevar a cabo un año de subespecialización en cardiología deportiva en el St George's University Hospital, en Londres, uno de los grandes referentes mundiales en la materia. Este cardiólogo que, hasta los 18 años, compitió en campeonatos de natación gallegos y nacionales en un nivel medio alto, une así dos de sus grandes pasiones. Destaca que la londinense es «casi la única formación reglada» que existe sobre este ámbito en Europa y confía en que le abra «muchas puertas» a su regreso a España, donde considera que está viviendo un auge.

Proyecto

«¿Cómo puede ayudar el uso de pruebas de imagen con ejercicio a diferenciar entre un remodelado fisiológico asociado al deporte o un remodelado patológico por una miocardiopatía arritmogénica?». Esa duda es la que el doctor González va a intentar resolver en el proyecto de investigación durante su estancia en Londres.

No es que esta patología sea más prevalente en deportistas que en el resto de la población. El problema es que el ejercicio la puede agravar. «Es un inductor de mala evolución», detalla y destaca el impacto que esta enfermedad potencialmente mortal tiene, ya que los atletas de alto nivel suelen ser gente joven. Especifica que la causa más frecuente de las muertes súbitas es la miocardiopatía hispertrófica, «pero también hay que tener en cuenta otras entidades menos comunes como puede ser esta miocardiopatía arritmogénica o, incluso, alteraciones de los canales iónicos del corazón, que se conocen como canalopatías».

Este cardiólogo pontevedrés, que cubre este verano una baja en Ourense hasta que haga la mudanza, se ha colegiado ya en Gran Bretaña y esta beca de 30.000 euros le permitirá tener «una tranquilidad económica». Fue su colega y fellowship de Cardiología Intervencionista estructural en el Hospital Álvaro Cunqueiro, el doctor Julio Echarte, que la disfrutó hace cinco años, el que le recomendó que la solicitara. Que se la concedieran «fue una gran alegría», destaca.

Además del proyecto de investigación presentado y de su currículum, está convencido de que también ha influido su paso por el servicio vigués dirigido por el doctor Andrés Íñiguez Romo. «Es un entorno de trabajo muy bueno, que te potencia», subraya el doctor González. Se traslada a Londres con su mujer, médica de Atención Primaria, que también se ha colegiado allí. Avanza que «la idea es volver a Galicia» al terminar.