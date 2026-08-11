Meteorología
Así va a estar el cielo en Vigo el día del eclipse: será un tiempo que dure días
No todas las regiones gallegas van a correr la misma suerte, algunas en las que el porcentaje de visibilidad es mayor tendrán un cielo cubierto
Una previsión meteorológica empieza a ser fiable a tres días vista. Aunque con anterioridad se hiciesen mediciones, un pequeño movimiento puede cambiar todos los cálculos. Con todo, Vigo va a librarse de cualquier hándicap atmosférico que pudiese impedir disfrutar del eclipse solar del miércoles 12 de agosto. Durante la hora en la que tendrá lugar el fenómeno, entre las 7.30 y las 8.30-8.45 horas, se espera cielo despejado. La situación será similar en Pontevedra y, en general, en las Rías Baixas.
Según Meteogalicia vamos a toparnos con un escenario plenamente anticiclónico, con viento del nordeste y temperaturas elevadas. En la ciudad olívica se podría alcanzar una máxima de entre 28 y 31 grados durante la jornada, una situación de estabilidad que se prolongará durante varios días. No se esperan precipitaciones en las próximas semanas, solo una subida progresiva del mercurio.
No toda Galicia, sin embargo, tendrá la misma suerte. Las principales dudas se concentran en el norte, especialmente en A Mariña lucense. Entre Ribadeo y Viveiro, el viento del nordeste podría favorecer la presencia de nubes bajas durante la franja en la que se produzca el eclipse. Aunque no se esperan lluvias, es una zona de gran incertidumbre.
Algo parecido podría suceder en la zona de Bergantiños, desde el entorno de Corcubión hasta Arteixo, donde también existe posibilidad de nubosidad baja durante esas primeras horas del día.
En el resto de Galicia, la situación será estable durante toda la semana. Las mañanas podrán comenzar con algunas nubes bajas en puntos del interior y nieblas costeras en las Rías Baixas, pero tenderán a disiparse a medida que avance la jornada. Las tardes serán, en general, despejadas en el centro y sur de la comunidad.
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