Las dos caras del eclipse: dónde disfrutarlo y dónde hacer que pase desapercibido

El eclipse paraliza y pasa desapercibido en la misma proporción. Vigo se prepara para vivir este fenómeno tan extraordinario que sucede en la Tierra. Con todo, a pesar de que haya establecimientos que sí organicen eventos especiales para experimentar o celebrar esta rareza, sigue habiendo sitios que continúan con su rutina sin cambiar nada.

De esta manera, chiringuitos como el de la playa de Alcabre o el de A Fonte organizan conciertos durante la tarde y la noche para el eclipse. El último de ellos hasta reparte gafas homologadas para ver el fenómeno astronómico de la manera correcta. También, el puerto de Bouzas ofrece el mismo servicio para las personas que así lo quieran y soliciten. Estarán haciéndolo durante el propio día del eclipse.

Fuera de la costa de la ciudad también están El Gran Hotel Nagari y A Póla. Dos negocios que se suman a celebrar el eclipse. En el caso del hotel, este abrirá su terraza en la que se puede acceder mediante reserva gratuita. Solo mediante las consumiciones será el requisito que impongan para disfrutar el evento en un lugar de ensueño. A Póla en el Paseo de Alfonso (uno de los lugares más emblemáticos de Vigo) tendrá con las Islas Cíes de fondo con un popurrí de conciertos durante la tarde y noche por el eclipse.

Por otra parte, hay negocios que siguen con normalidad. Gimnasios, cines o supermercados continúan con su horario de siempre aunque suceda el eclipse. Nada cambia en la cartelera de las películas o en el tiempo que podemos hacer ejercicio. Tampoco el comercio de Vigo cierra antes, tanto los grandes almacenes de la ciudad como las tiendas de las grandes multinacionales siguen con su tiempo de siempre ante el puesto de trabajo.

Noticias relacionadas

El eclipse es una rareza, algo digno de celebrar al no suceder con normalidad. Aún así, las opiniones son diferentes. Hay quién piensa que el día 12 de agosto de 2026 será como cualquier otro a las 20:30 de la tarde, pero algunos no quieren desaprovechar esta oportunidad para celebrar este día único en la Tierra.