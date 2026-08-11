¿Cómo afectará el eclipse a la flora y fauna?

No solo el ser humano alterará sus planes durante un día a causa del eclipse. La flora y fauna también, aunque no lo hagan de forma consciente. Juanjo Vázquez, biólogo de VigoNatura (el proyecto medioambiental que sustituyó al antiguo VigoZoo), explica que el fenómeno, la oscuridad total o parcial que provoque generará cambios en los animales y plantes. Realmente, serán ellos los que se adaptarán a esta falta de luz. «Nosotros aquí en VigoNatura tenemos ya poquitos animales, pero por ejemplo, los cuatro lémures que tenemos, en el momento del eclipse, pues seguramente ya no estén en el suelo sino que empiecen a amodorrarse. Lo mismo que las ovejas, empezarán a dormir. En cambio aquellos más nocturnos sí se activarán. Poco o no, no lo sabemos. Porque aunque el momento de oscuridad va a ser pequeño, ya pronto será de noche, bajan también las temperaturas, entonces sí va a ser curioso ver su comportamiento», esgrime Vázquez.

En cuanto a los animales del terrario, reconoce que poco les afectará. Solo a determinados insectos, que «cantarán» al llegar la oscuridad. «Para ellos es la noche, al igual que algunas plantas que al llegar la noche cierran sus flores», añade el experto.

Por otra parte, desde las instalaciones de A Madroa y dirigidas por el Concello de Vigo, se han llevado a cabo numerosas sesiones de divulgación y concienciación sobre el eclipse. «Hemos organizado sesiones y talleres desde marzo. Llevamos repartidas más de 5.000 gafas de protección con su ISO correspondiente», cuenta Fernando, de VigoNatura.

Explica que desde hace años se llevan realizando campamentos de astronomía en estas instalaciones por lo que no le ha sorprendido el gran interés de la gente por estas campañas. «Es cierto que con el paso de los meses hubo más interés pero nosotros ya tenemos una comunidad muy interesada en esta temática», amplía Fernando.

Recuerda este profesional la importancia de emplear durante todo el momento del eclipse las gafas de protección, que solo si fuera total se permitiría no usarlas. «En Vigo, al tratarse de un eclipse parcial hay que llevarlas puestas siempre. Y gafas homologadas», concluye.