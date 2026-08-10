Zona Franca licita por 4,1 millones la construcción de hasta 90 pisos de alquiler asequible en Portanet

Zona Franca da el primer paso sobre el terreno para poner en marcha su proyecto de vivienda de alquiler asequible en Vigo. El Consorcio ha aprobado la licitación del derecho de superficie de tres parcelas situadas en la avenida de Portanet, frente al parque empresarial de Balaídos, para que una empresa promotora construya entre 70 y 90 viviendas destinadas al alquiler a precios por debajo de los del mercado. El concurso parte con un presupuesto de 4,1 millones de euros y abre ahora el proceso para que las compañías interesadas presenten sus propuestas.

Los terrenos, situados en los números 34-36, 38-40 y 42 de Portanet, suman 3.800 metros cuadrados de superficie neta y se encuentran en un punto estratégico por su proximidad al parque empresarial de Balaídos, uno de los principales polos industriales de Vigo y, especialmente, de la automoción. La actuación pretende aprovechar precisamente esa cercanía para facilitar el acceso a una vivienda a trabajadores que desarrollan su actividad en la zona, además de contribuir a incrementar la oferta de alquiler a precios asequibles en la ciudad.

La fórmula elegida por Zona Franca no pasa por construir vivienda pública para su venta, sino por ceder durante 75 años el derecho de superficie a la empresa que resulte adjudicataria. Esta deberá promover y construir los edificios y destinarlos posteriormente al alquiler asequible durante las condiciones fijadas en los pliegos. Las viviendas tendrán que ser utilizadas como residencia habitual y permanente por las personas que cumplan los requisitos establecidos.

Uno de los elementos centrales del concurso es precisamente el precio de los alquileres. Zona Franca establece una renta máxima de 8,36 euros por metro cuadrado, lo que, según sus cálculos, supone hasta un 30% menos que la media del mercado. El objetivo es que la reducción de precios no se limite a una declaración de intenciones, sino que quede vinculada a las condiciones de explotación de las viviendas durante el periodo establecido.

Los pliegos incorporan además el concepto de «nivel de esfuerzo» para determinar qué vivienda puede solicitar cada unidad de convivencia en función de sus ingresos. La renta mensual no podrá representar más del 30% de los ingresos netos mensuales de los inquilinos. Al mismo tiempo, se establece un umbral mínimo del 15%. De esta forma, el sistema pretende evitar tanto que el alquiler suponga una carga excesiva para las familias como que se destinen las viviendas a unidades de convivencia con una capacidad económica que no encaje con el objetivo del programa.

La actuación responde a una de las líneas que Zona Franca quiere desarrollar para vincular la disponibilidad de suelo con las necesidades de vivienda de la ciudad. El delegado del Estado en el Consorcio, David Regades, ha defendido durante los últimos meses que la llegada de nuevas inversiones y empresas a Vigo debe ir acompañada de una oferta residencial que permita atraer y retener trabajadores. «Si queremos tener nuestros parques empresariales llenos de empresas, con proyectos importantes, los trabajadores deben tener un espacio en el que poder vivir y poder desarrollarse», ha señalado Regades. En este caso, la proximidad con Balaídos convierte a Portanet en uno de los primeros emplazamientos elegidos por Zona Franca para poner en práctica esta estrategia.

El parque empresarial situado al otro lado de la avenida, con Stellantis como gran motor, concentra buena parte de la actividad industrial vinculada a la automoción y cuenta con más de 8.000 empleos, según los datos manejados por el Consorcio. La iniciativa busca así que vivienda y empleo estén próximos, reduciendo también los desplazamientos y facilitando el acceso a una residencia a quienes trabajan en este entorno.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha respaldado la actuación y ha destacado la previsión de construir hasta 90 viviendas a precios asequibles para los residentes de la ciudad. El proyecto se suma a las distintas iniciativas que las administraciones están planteando para aumentar una oferta de alquiler que se encuentra sometida a una fuerte presión de precios. El Concello, sin ir más lejos, tiene prevista la construcción de unas doscientas viviendas protegidas en Lavadores.

Arquitectura y eficiencia energética

La empresa que se haga con el derecho de superficie no solo tendrá que plantear un número determinado de viviendas, sino que deberá competir también con su propuesta arquitectónica. De hecho, la calidad del proyecto de edificación será el apartado que tendrá mayor peso en la valoración de las ofertas.

Zona Franca tendrá en cuenta la calidad del diseño y de los espacios interiores y exteriores, la funcionalidad de las viviendas, garajes y zonas comunes y el aprovechamiento de la luz natural. También se valorará la elección de materiales capaces de mantener sus prestaciones durante un largo periodo y la facilidad de uso de los edificios para personas con discapacidad.

La sostenibilidad tendrá asimismo un papel destacado en el concurso. El Consorcio otorgará la máxima puntuación a las propuestas que alcancen la certificación energética A tanto en emisiones de CO₂ como en demanda de calefacción y refrigeración. También se tendrán en cuenta los sistemas y materiales destinados a reducir las emisiones contaminantes asociadas a la construcción.

El concurso valorará además el empleo de componentes fabricados con materias primas reciclables y las soluciones que permitan reducir los costes y el impacto ambiental del transporte mediante el uso de materiales y sistemas de proximidad.

El planteamiento pretende, por tanto, que el menor precio del alquiler no se consiga a costa de reducir la calidad de los edificios. Las propuestas deberán combinar el carácter asequible de las futuras rentas con unas condiciones de construcción y eficiencia energética elevadas.

Tres meses para presentar ofertas

Con la aprobación del expediente por el pleno del Consorcio, el proyecto entra ahora en su fase de licitación. Las empresas que quieran optar a la concesión dispondrán de tres meses desde la publicación del concurso para presentar sus ofertas.

Con la licitación, Zona Franca deja atrás la fase de diseño de la iniciativa y abre ya el concurso para convertir las tres parcelas de Portanet en un nuevo desarrollo residencial. El objetivo es que el suelo del Consorcio tenga una utilización vinculada a una de las principales demandas de la ciudad: generar vivienda de alquiler con precios que permitan reducir el esfuerzo económico de los hogares y, al mismo tiempo, facilitar el acceso residencial a los trabajadores de los grandes polos empresariales de Vigo.