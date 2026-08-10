Verdi toma Castrelos con la épica de ‘Nabucco’

Castrelos se vistió este domingo de gala. El escenario del auditorio vigués se transformó en la antigua Mesopotamia para recibir a Nabucco, una de las obras más populares de Giuseppe Verdi y, también, una de las que marcaron el comienzo de su consagración como compositor. Más de 75 artistas, entre solistas, coro y orquesta, participaron en una representación concebida a lo grande, con una escenografía monumental y un vestuario pensado para trasladar al público al mundo de babilonios y hebreos.

Nabucco es una ópera de grandes dimensiones y Castrelos ofreció un escenario acorde con esa vocación. La producción puso sobre las tablas el enfrentamiento entre dos pueblos y una historia atravesada por la lucha por el poder, la ambición y el deseo de libertad. En el centro, Nabuccodonosor, rey de Babilonia, y su hija adoptiva Abigaille, dispuesta a hacerse con el trono.

La trama avanza así entre las disputas por la corona y la lucha del pueblo hebreo por su liberación, un conflicto que Verdi convirtió en una sucesión de escenas de enorme fuerza dramática y coral. El resultado fue una noche de ópera en la que las voces de los solistas se encontraron con el peso del coro y la orquesta para dar forma a una de las partituras más reconocibles del repertorio italiano.

No era una obra cualquiera la que llegaba a Castrelos. Cuando Nabucco se estrenó en La Scala de Milán el 9 de marzo de 1842, Verdi todavía estaba dando sus primeros pasos. La acogida de la ópera supuso un punto de inflexión en su carrera y abrió el camino hacia la trayectoria que acabaría convirtiéndolo en uno de los grandes nombres de la historia de la música. En Vigo, esa dimensión se reforzó con una puesta en escena que apostó por la espectacularidad, desde los decorados hasta el vestuario, para recrear el universo de la antigua Babilonia.

El montaje permitió además poner en primer plano uno de los grandes rasgos de Nabucco: su carácter colectivo. El coro tiene un papel esencial en el desarrollo de la historia y comparte protagonismo con los personajes principales, mientras la orquesta sostiene una partitura que alterna momentos de tensión dramática con otros de gran intensidad lírica.

Este domingo fue el turno de Castrelos. El auditorio acogió una producción que convirtió la cita en algo más que una representación: una apuesta por acercar la ópera al gran público a través de un espectáculo de formato amplio, con decenas de artistas sobre el escenario y una escenografía diseñada para hacer visible la grandiosidad de la historia.

Entre columnas, vestuario de inspiración histórica y una escenografía de marcado carácter monumental, Vigo se asomó durante unas horas al mundo de Verdi. Nabucco dejó así en Castrelos el eco de una historia de reyes, pueblos enfrentados y ansias de libertad que, casi dos siglos después de su estreno, continúa encontrando nuevos escenarios donde volver a ser contada.