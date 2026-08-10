Los tres mejores pianistas del décimo Cidade de Vigo compiten el viernes en el auditorio Mar de Vigo

Fueron 400 pianistas de 77 países de todo el mundo los que se inscribieron para participar en la décima edición del Concurso Internacional de Piano Cidade de Vigo. Y solo tres de ellos, los mejores, alcanzarán la gran final. Los melómanos podrán disfrutar de esta pugna de alto nivel musical, este viernes, a las 19.30 horas, en el Auditorio Mar de Vigo.

Los tres finalistas actuarán acompañados por la Orquesta Sinfónica de Galicia, gracias a un convenio de colaboración suscrito con el concurso. La organización destaca que la presencia de «una de las formaciones sinfónicas de referencia en España» convierte el desenlace del certamen en «mucho más que una última fase competitiva».

«Será un gran concierto sinfónico en el que tres jóvenes talentos internacionales del piano afrontarán una de las pruebas decisivas de sus carreras ante el público y el jurado internacional», sostienen desde el concurso organizado por la Asociación de Música Clásica de Galicia (AMCG). Las entradas están a la venta a través de Teuticket.com por entre 10 y 15 euros, según su ubicación en el auditorio.

Las distintas rondas clasificatorias se están llevando a cabo estos días en el Conservatorio Superior de Música de Vigo. Son actuaciones abiertas al público.