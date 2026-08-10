Dos policías nacionales salvan a una mujer que se quedó inconsciente al atragantarse en un bar de Vigo

Dos agentes de la Policía Nacional salvaron la vida a una mujer que se quedó inconsciente tras atragantarse en un bar de Vigo y estar completamente sin respiración.

Según informa dicho cuerpo de seguridad, los hechos ocurrieron en la noche del pasado miércoles en el barrio vigués de Fátima, recibiendo los funcionarios una llamada de alerta que pedía auxilio para una mujer que se había atragantado.

Dos minutos después, una patrulla que se encontraba por la zona se personó en el punto, comprobando que la mujer no respiraba, aunque mantenía constantes cardíacas, por lo que la colocaron en posición semisentada.

Mientras uno de los agentes sujetaba a la víctima por delante, el otro se posicionó detrás y realizó la maniobra de Heimlich hasta en cuatro ocasiones, logrando que la mujer tragase el objeto que obstruía sus vías respiratorias.

En ese momento, comenzó a mostrar respuesta física y una leve respiración, aunque mantenía la mandíbula fuertemente cerrada. Por ello, uno de los agentes, con formación en primeros auxilios, introdujo la mano en la boca para facilitar la apertura y mejorar la ventilación.

Posteriormente, los policías colocaron a la mujer boca arriba y comprobaron que recuperaba la respiración y parte de la conciencia. Al observar restos de vómitos en las fosas nasales, le introdujeron una cánula nasofaríngea para facilitar la respiración por vía nasal, manteniendo en todo momento la vía aérea principal abierta y controlada. Una vez estabilizada la ventilación, retiraron la cánula.

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Cuatro minutos después, los servicios sanitarios llegaron al lugar y confirmaron que la mujer había recuperado la respiración, siendo trasladada a un centro médico.