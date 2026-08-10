La patronal de Pontevedra alerta de que el ancho de vía lastra el crecimiento de las empresas

La Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP) vuelve a poner el foco en el ferrocarril como uno de los principales frenos a la competitividad de Galicia. La patronal reclama al Gobierno central que incorpore la comunidad al plan de modernización hacia el ancho de vía internacional y advierte de que mantenerla fuera de esa transformación limita la capacidad de las empresas para crecer y competir en igualdad de condiciones.

La organización empresarial lanza su advertencia después de que, según señala, el Ejecutivo haya descartado una reforma integral de la red por su elevado coste. Para la CEP, la consecuencia es especialmente grave en Galicia, donde buena parte del tejido productivo sigue dependiendo del transporte por carretera ante la insuficiencia de las conexiones ferroviarias de mercancías.

La patronal sostiene que el problema adquiere todavía mayor relevancia en una comunidad cuyo tejido empresarial está formado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas. «No es una decisión a la ligera, sino una barrera directa a su capacidad de crecer y de competir en igualdad de condiciones con el resto del país», sostiene.

Un millón de toneladas más

La CEP se apoya en un estudio reciente del Clúster da Función Loxística de Galicia para defender que existe demanda suficiente para ampliar el transporte ferroviario. Según esos datos, las empresas gallegas mueven actualmente 1,29 millones de toneladas anuales por tren, pero existiría potencial para incorporar otro millón de toneladas si hubiese suficientes operadores y conexiones adecuadas.

La patronal entiende que esa capacidad difícilmente podrá desarrollarse mientras persistan las diferencias de ancho de vía y Galicia no se integre plenamente en los grandes corredores europeos.

La CEP recuerda además que lleva más de veinte años denunciando retrasos ferroviarios en la comunidad. Entre ellos cita la falta de integración plena del Corredor Atlántico en la red transeuropea TEN-T, la ausencia de conexiones eficientes para mercancías y pasajeros y unas inversiones que, a su juicio, no han llegado al ritmo que exige el territorio.

La barrera del cambio de ancho

La confederación empresarial alude también a una advertencia realizada en marzo por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Según recoge la patronal, en el transporte de mercancías no existe actualmente una solución técnica que permita que un mismo tren circule indistintamente por ambos anchos.

La alternativa pasa por trasladar físicamente la mercancía de un tren a otro, una operación que aumenta tiempos y costes y resta competitividad al ferrocarril frente a la carretera. La CEP vincula esta situación con la necesidad de avanzar hacia el ancho común promovido en los corredores europeos TEN-T.

Para su presidente, Jorge Cebreiros, la cuestión trasciende el debate puramente ferroviario. «Cada vez que Galicia queda fuera de una mejora ferroviaria, quien lo paga no es un mapa ni una estadística: son nuestras empresas y ciudadanos, que ven cómo sus competidores en el resto de España avanzan mientras nosotros seguimos atados a una infraestructura que ya debería ser historia», afirma.

Calendario e inversión

La patronal reclama al Gobierno central que incorpore Galicia a la planificación del Corredor Atlántico con un calendario concreto y una inversión acorde con su peso económico.

Para la CEP, la adaptación del ancho ferroviario no constituye únicamente una mejora técnica, sino «la condición mínima para que Galicia deje de competir en desventaja dentro de su propio país».